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Залужний відреагував на удар по Сумах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Залужний відреагував на удар по Сумах
Рятувальні роботи у Сумах тривають
фото: ДСНС України/Telegram

«Це відповідь Росії на всі пропозиції миру та припинення вогню», – написав колишній головнокомандувач ЗСУ

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на злочинний удар РФ по Сумах у неділю, 13 квітня. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережі Х.

«Цієї Вербної неділі люди збиралися на службу, коли російська балістична ракета влучила в житловий квартал міста Суми. Багато людей загинуло, ще більше було поранено. Рятувальні роботи ще тривають. Умисний ракетний обстріл мирних жителів на велике християнське свято – це відповідь Росії на всі пропозиції миру та припинення вогню», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у Сумах пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму.

Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Президент вже відреагував на цинічну ворожу атаку.

Станом на 15:35 відомо вже про 32 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Також 99 людей поранені, зокрема 11 дітей.

РФ вдарила ракетою з касетними боєприпасами.

Також Буданов розкрив нові подробиці удару Росії по Сумах. За словами очільника розвідки, злочинного удару по Сумах двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М»/KN-23 завдали російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької (населений пункт Лиски) та Курської (населений пункт Леженьки) областей відповідно. 

Крім того, мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах. 

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Теги: Суми обстріл ракета Валерій Залужний свято

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