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Ірина Федорів Голова громадської ініціативи «Голка»

Комісія журналістської етики чи Комісія з цензури? Суд ухвалив рішення, яке ставить це питання ребром

glavcom.ua
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Як Комісія журналістської етики стала інструментом у суді
колаж: holka.org.ua

Нардеп Горобець, якому Комісія журналістської етики сприяла, видаючи позитивний висновок у справі проти журналістки, програв суд. Що далі робити з цим Комісії?

Народний депутат мого округу Олександр Горобець («Слуга народу») взаємодіє з дерибанниками Біличанського лісу. Того самого лісу, який став лінією оборони Києва три роки тому.

Я веду блог на сайті «Українська правда» понад 15 років. Мені його відкрили, коли я стала депутаткою Коцюбинської селищної ради. Я обіцяла виборцям захищати ліс. Тоді я працювала на каналі «СТБ» на посаді керівника інформаційно-аналітичного відділу програми «Вікна-Новини» і жодних журналістських матеріалів не виготовляла.

Горобець у 2022 році звернувся до Комісії журналістської етики і звинуватив мене, виборця свого округу, у порушенні журналістських стандартів. Йому не сподобався блог із назвою «Нардеп-мародер Горобець вирішив судитися з Офісом президента?».

Комісія після його звернення, коли країна жила без світла через обстріли, вирішила терміново засідати. Мене Комісія не інформувала про звернення нардепа і про засідання. Тобто таке заочне судилище в інтересах нардепа – це було завдання № 1 для Комісії журналістської етики у часи блекаутів? Яка мета такої діяльності Комісії? 

Я детально після рішення Комісії, про яке я дізналася з допису ексмера Ірпеня Володимира Карплюка, пояснювала Комісії журналістської етики, що я писала блог не як журналіст

Для того, щоб у суді довести, що порушені твої журналістські права і тебе як журналіста захищає Кримінальний кодекс (ст. 171), треба до суду подати штатний розклад медіа, дати редакційне завдання і т. д. Інакше журналіст, навіть якщо у нього і є журналістська освіта, – просто громадянин. У Комісії журналістської етики цього не можуть не знати чи не розуміти. 

І тут ще на додачу до всіх документів треба доводити, що у той час, як журналісту перешкоджали, на ньому було посвідчення і журналіст сказав тому, хто перешкоджав, що він – журналіст.

Тобто головне, що має з’ясувати суд і комісія журналістської етики: чи наймала громадянина редакція медіа для виконання тих чи інших редакційних завдань. Тобто чи наділила вона його правами журналіста, щоб у нього виникали обов’язки журналіста дотримуватися стандартів.

Мене для захисту Біличанського лісу ніхто не наймав. Це мій активізм, без гонорарів і грантів. Я його захищаю 17 років.

Комісія журналістської етики винесла мені, громадській активістці і виборцю «дружнє попередження», з яким Горобець пішов до суду. Висновок Комісії у справі Горобець використовував як один з ключових доказів. 

До судової справи висновок Комісії додали як доказ при тому, що сама Комісія позиціонує себе як орган, який має вирішувати спори у досудовому порядку. Комісія журналістської етики не доєдналася до судової справи, де у матеріалах справи був їхній висновок.

На тлі рішення суду, де чорним по білому написано, що Горобець програв, те, що написала Комісія журналістської етики у своєму висновку ще більше виглядає, як прояв цензури. Чому? Бо Комісія рекомендувала вжити заходів щодо обмеження доступу до мого допису. 

Комісія журналістської етики чи Комісія з цензури? Суд ухвалив рішення, яке ставить це питання ребром фото 1

Такий висновок Комісії журналістської етики став інструментом для спроби зруйнувати мою репутацію. Ось, що писали у медіа, які підконтрольні ексмеру Ірпеня Володимиру Карплюку.

Комісія журналістської етики чи Комісія з цензури? Суд ухвалив рішення, яке ставить це питання ребром фото 2

Списку поіменного голосування за таке рішення на користь Горобця від Комісії журналістської етики я не отримала. 

Як можна вимагати прозорості у роботі державних інституцій та органів місцевої влади, чим займаються і журналісти, і при цьому не дотримуватися принципів прозорості? 

Тому у своєму зверненні до Комісії журналістської етики я вимагаю не лише спростування викладеної ними два роки тому інформації. 

Суспільство має знати, чи після такого випадку, Комісія журналістської етики змінила підходи. Чи запроваджена вже процедура поіменного голосування членів комісії і чи є стенограми засідань? Ми ж хочемо прозорості у роботі Верховної Ради? Суспільство має знати, хто і що обговорює, тим більше, коли тих, про кого говорять не запрошують на засідання. 

Після такого рішення комісії щодо мене, суспільство дізналося, що член Комісії з питань журналістської етики Олексій Мацука займався цензуруванням матеріалів в угоду центральній владі. То у мене питання: а як я маю знати, чи голосував Мацука «за» і чи не він лобіював розгляд цього питання на Комісії? Протокол і стенограми мають давати відповіді на питання суспільства. А Комісія, яка вирішила, що є хранителем стандартів, сама стандартів не дотримується.

Як інституція, яка мала стати оплотом для захисту журналістських стандартів та свободи слова перетворилася у руках народного депутата, представника влади інструментом тиску на громадський сектор та джерелом цензури?

Як у таких умовах має розвиватися громадський активізм, якщо проти твого права контролювати діяльність нардепа свого округу використовують Комісію журналістської етики? Чи багато громадян захоче протистояти місцевій та центральній владі і говорити те, що думає?

Я виграла суд. І тепер я вимагаю у Комісії журналістської етики переглянути висновок, який був на користь Горобця і проти свободи слова. 

Якщо ж члени Комісії журналістської етики вирішать залишити його в силі, я вимагаю на всіх ресурсах (сайті, соцмережах Комісії) додати інформацію про те, що я виграла судовий позов і рішення суду вступило у силу. І при цьому всюди має бути доданий ось такий мій коментар: 

«Мене дивує, що перед тим, як подати до суду народний депутат звернувся до Комісії журналістської етики і там провели засідання втемну – мене не інформували. Так мало того, що мене там визнали порушницею, так ще й рекомендували «Українській правді» обмежити доступ до мого блогу про Горобця. Це у рішенні Комісія написала чорним по білому. Коментар з цього приводу Комісія, як і ЗМІ, які поширили інформацію про рішення Комісії, у мене не брали. Ті, хто говорять про стандарти, мають розуміти, що питати другу сторону – от це і є стандарт. А вимагати у редакції блокувати доступ до мого блогу – це і є цензура. Рішення Комісії журналістської етики ексмер Ірпеня Володимир Карплюк використав потім для брудної інформаційної кампанії проти мене. Тому рішення суду – це лакмус не лише для політичної системи. Переконана, є над чим подумати й журналістській спільноті».

Те ж саме слід зробити і у «Практикумі», який створила Комісія журналістської етики за кошти донорів. Інформація ж має бути повною і достовірною?

Уривок з «Практикуму», який створила Комісія журналістської етики
Уривок з «Практикуму», який створила Комісія журналістської етики

Якщо цей практикум, який створили за кошти донорів, є лише в електронному вигляді – має бути змінена верстка і перезалита всюди електронна версія. Відповідна інформація має бути додана. Стандарти є, щоб їх виконували.

Якщо «Практикум» надрукували – комісія має виготовити наклейки з інформацією про рішення суду і моєю цитатою і вклеїти їх у «Практикум».

Я прошу Комісію журналістської етики з’ясувати, хто поширив їхню інформацію про висновок щодо мене і подбати, щоб там з’явилася примітка про рішення суду і мій коментар, як коментар другої сторони. Це ж стандарти? От кому як не Комісії журналістської етики про них подбати?

Ось на які питання має відповісти Комісія журналістської етики. Відповісти не мені, а спершу собі, а потім суспільству:

  • чи ввели вже поіменне голосування у протоколі для висновків Комісії журналістської етики, а якщо ні, то чому?
  • чи є вже стенограми обговорень, а якщо ні, то чому?
  • як і в який спосіб інформують тих, щодо кого Комісія планує обговорення і винесення рішення і яка наразі діє політика залучення таких журналістів до обговорення?
  • якщо нікого не інформують, то як про рішення Комісії має дізнатися той, щодо кого це рішення прийняте?
  • якщо хтось використав висновок Комісія журналістської етики у судовій справі, які дії вживає Комісія? чому не доєднується третьою стороною і не пояснює свою роль досудового регулятора?
  • які політики Комісія вжила для того, щоб політики не використовували їхні висновки, які, як ми переконалися, можуть бути хибними, для спроб зруйнувати репутацію тих, хто веде боротьбу проти корупції і висвітлює події в регіоні для громади?
  • що Комісія журналістської етики робить тоді, коли є рішення суду і воно нівелює висновок Комісії?
  • чи і далі Комісія рекомендує без рішення суду редакціям обмежувати доступ до текстів і чи не вважає себе інструментом, який на вимогу політиків добивається цензурування інформаційного поля?

І якщо хтось хоче Pro Bono 17 років позахищати ліс без гонорарів, як громадянин України, я буду дуже вдячна кожному і кожній і обіцяю не перешкоджати його свободі вираження та думкам…

А взагалі проблема у журналістській спільноті критична. Не можна оголосити себе мірилом сектору й вести таку діяльність, яка б’є по ключовій цінності – свободі слова.

Ця цінність має бути захищена нами всіма. Особливо, коли у державі криза інституцій.

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Теги: обмеження журналіст цензура політика освіта

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