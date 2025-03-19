Росіяни атакували дві лікарні на Сумщині: є пошкодження

Зауважимо, що цієї ночі російські терористи завдали ударів по Київщині

У ніч проти 19 березня російські війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Сумщини. Росіяни атакували дві лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА.

Повідомляється, що близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

На місці падіння уламків російського дрона працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні.

Увечері 18 березня російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні. Відомо, що обійшлось без жертв. Наслідки атаки та руйнування уточнюються.

Росіяни вдарили «шахедом» у лікарню в Сумах фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зауважимо, що цієї ночі російські терористи завдали ударів по Київщині. Через ворожу атаку зруйновані будинки та є поранений.

Внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина. 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога.

За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані дев'ять приватних будинків. Ліквідовано пожежі трьох таунхаусів.

Також в Обухівському та Фастівському районах ліквідовано загоряння трав'яного настилу. У Бориспільському районі пошкоджено приватний будинок.

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку Росії в ніч на 19 березня. У своєму дописі він вказав, що росіяни вдарили «шахедом» у лікарню в Сумах та продовжують удари по містах Донецької області.

За його словами, саме такі нічні атаки Росії руйнують українську енергетику, інфраструктуру та нормальне життя українців.

«І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру. Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. Було б правильно, щоб світ у відповідь відкинув будь-які спроби Путіна затягнути війну», – нагосив глава держави.