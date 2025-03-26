Зустріч Зеленського та Макрона, пошкодження резервуара на ЗАЕС. Головне за 26 березня

26 березня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції

Зеленський зустрівся з Макроном. РФ засудила полонених «азовців». На Сумщині розширено зону обовʼязкової евакуації. Естонія заборонила росіянам і білорусам голосувати на місцевих виборах. Росіяни пошкодили критично важливий резервуар на окупованій ЗАЕС.

«Главком» зібрав найголовніші новини за 26 березня, аби ви залишалися у курсі подій.

Зеленський зустрівся з Макроном

У середу, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції.

О 19:49 стало відомо, що Володимир Зеленський вже прибув до Єлисейського палацу та зустрівся із Еммануелем Макроном. Метою зустрічі є підготовка саміту «коаліції охочих», який пройде 27 березня.

РФ засудила полонених «азовців»

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив полонених українських військових, які у різні роки служили у бригаді «Азов». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Звинувачення проти українців ґрунтуються на тому, що всі вони були «азовцями» й висловлювали «негативне ставлення до російськомовного населення» та дотримувалися «проукраїнських радикальних поглядів».

Зазначається, що деякі бійці обороняли Маріуполь та «Азовсталь», інші ж на момент російського вторгнення вже залишили службу і були затримані вдома або під час фільтрації.

«Азов» у Росії визнаний терористичною організацією, тому українців звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу РФ:

насильницьке захоплення влади (ч. 4 ст. 35, ст. 278 КК РФ),

організація діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 205.5 КК РФ),

проходження навчання для терористичної діяльності (ст. 205.3 КК РФ).

Реальні терміни отримали 12 людей, натомість 11 українців – заочні.

До 22 років колонії суворого режиму засуджено:

Ярослава Ждамарова,

Олександра Мероченця,

Микиту Тімоніна,

Олександра Мухіна,

Олега Тишкула,

Артура Грецького.

До 20 років ув'язнення засудили:

Олександра Ірха,

Артема Гребешкова.

До 17 років позбавлення волі засуджений Олег Міжгородський. До 13 років колонії суворого режиму засуджений Олег Жарков. 19 та 23 роки позбавлення волі у колонії суворого режиму призначили Анатолію Грицику та Олексію Смикова.

Одинадцятьом фігурантам справи, які повернулися в Україну в рамках обміну полоненими, вироки винесли заочно. Зокрема, Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського заочно засудили до 23 років колонії суворого режиму.

13 років виправної колонії загального режиму отримали: Олена Бондарчук, Лілія Павріанідіс, Олена Аврамова, Ірина Могитич, Владислава Майборода, Марина Текін, Ніна Бондаренко. 14 років виправної колонії загального режиму призначили Лілії Руденко та Наталії Гольфінер. Жінок судили заочно. У версені минулого року усіх дев'ятьох звільнили під час обміну полоненими. Повідомляється, що вісім жінок працювали кухарками в «Азові», ще одна була керівницею продовольчого складу до січня 2022 року.

На Сумщині розширено зону обовʼязкової евакуації

У Краснопільській громаді Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію з Осоївки, Хмелівки, Веселого та Лозового. Про це повідомила у Facebook Сумська РВА, передає «Главком».

«Оголошується обов'язкова евакуація з населених пунктів: Осоївка, Хмелівка, Веселе, Лозове Краснопільської територіальної громади», – йдеться в повідомленні.

У райдержадміністрації жителів закликали виїхати до безпечніших місць проживання.

Естонія заборонила росіянам і білорусам голосувати на місцевих виборах

Естонський парламент, Рійгікогу, проголосував за зміни до Конституції, які позбавляють громадян Росії та Білорусі права голосу на місцевих виборах. Як передає «Главком», про це повідомляє естонський мовник ERR.

Рійгікогу підтримав пропозицію Конституційного комітету про невідкладне внесення змін до Конституції. За проголосували 93 депутати, а проти – семеро. Для ухвалення законопроєкту про зміни до Конституції потрібна більшість у дві третини членів Рійгікогу, тобто щонайменше 68 голосів.

Початковий варіант проєкту закону передбачав, що у виборах до місцевих рад можуть брати участь громадяни Естонії, люди без громадянства та громадяни країн Європейського Союзу і НАТО.

Тепер у законі буде поправка, яка скасовує виборче право на місцевих виборах для громадян третіх країн, що проживають в Естонії. А з наступних після майбутніх виборів це право втратять і люди без громадянства. Вибори до місцевих рад пройдуть у жовтні 2025 року. До того ж поправка виключає з проєкту закону виборче право громадян країн НАТО.

Таким чином, на найближчих виборах зможуть голосувати громадяни Естонії, країн ЄС і люди без громадянства, але починаючи з наступних виборів – лише громадяни Естонії та ЄС.

Чинне законодавство свідчить, що крім громадян Естонії та ЄС, у місцевих виборах можуть брати участь і іноземці, які мають довгострокову посвідку на проживання або право на постійне проживання в Естонії, досягли 16 років на день виборів та мають постійне місце проживання в конкретному місті.

Росіяни пошкодили критично важливий резервуар на окупованій ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції. Як передає «Главком», про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, розлитого через пошкодження резервуара палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції протягом 25 днів.

«Росіяни не тільки вкрали завод, але й не в змозі забезпечити його елементарну безпеку», – заявив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що цей інцидент є прямим результатом безрозсудної заміни Росією ліцензованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими оперативниками.

Тихий вкотре заявив, що ЗАЕС необхідно повернути під контроль України; це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам.