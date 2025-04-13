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Зеленський гнівно прокоментував російський удар по Сумах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський гнівно прокоментував російський удар по Сумах
Глава держави закликав світ чинити тиск на агресора, аби він припинив убивати мирних громадян
фото: Офіс президента

Президент подякував світовим лідерам, котрі підтримали Україну в цей складний час

Станом на 20:00 відомо про 34 убитих людини в Сумах. Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю – одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка 2025 року народження. Як інформує «Главком», про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці і які почали рятувальні роботи. Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке», – не стримав емоцій Зеленський.

Президент подякував світовим лідерам, котрі підтримали Україну в цей складний час.

«Сьогодні багато лідерів держав, дипломатів, багато звичайних людей з великим серцем висловили свої співчуття Україні, українцям. Засудили російський удар. Уже є заяви лідерів і голів урядів Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Польщі, очільників Євросоюзу, держав Балтії – Литва, Латвія, Естонія; я вдячний прем'єр-міністрам Хорватії та Болгарії, Президентці Молдови, Прем'єр-міністру Нідерландів, Президенту Словаччини, Прем'єр-міністру Швеції. Я впевнений – буде підтримка й інших багатьох лідерів. Я хотів би подякувати кожному й кожній, хто пам'ятає, що війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають і коли на агресора тиснуть достатньо – саме цього зараз немає», – сказав Зеленський.

Глава держави закликав світ чинити тиск на агресора, аби він припинив убивати мирних громадян.

«Цієї п'ятниці був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню. Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому щоночі – під сотню ударних дронів, більшість із яких – «шахеди», і саме проти звичайних українських міст. Продовжуються й російські штурми на фронті: вони не перестають атакувати та не перестають поширювати ненависть у своїй державній пропаганді. Тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити. Кожна російська балістика, кожна крилата ракета, усі російські «шахеди», усі керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити», – зауважив Зеленський.

Раніше Європейські лідери емоційно відреагували на удар росіян по Сумах. Вони засудили злочинний обстріл і висловили підтримку Україні.

Нагадаємо, ЗСУ пообіцяли «жорстку відповідь» на російський удар по Сумах. 

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Теги: росія Суми обстріл Володимир Зеленський ракета

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