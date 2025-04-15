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Уряд дав добро на звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд дав добро на звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА
Артюх був голової Сумської ОВА
фото: Вікіпедія

Уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у парламенті Тараса Мельничука.

Замість Артюха головою Сумської обласної державної адміністрації стане Олег Григоров. Його кандидатуру погодив Кабмін.

Також уряд погодив звільнення Артема Лисогора з посади голови Луганської обласної державної адміністрації. Замість нього призначено Олексія Харченка, керівника Сєвєродонецької міської військової адміністрації.

Нагадаємо, що міський голова Конотопа Артем Семеніхін вимагав від голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха та начальника обласного управління Служби безпеки України Олега Красношапки скласти свої повноваження через нібито причетність до російського обстрілу Сум. 

Згодом міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що керівник Сумської обласної військової адміністрації  Володимир Артюх погодив проведення заходу, на якому нагороджували військових 117 бригади. Саме у цей час російські окупанти вдарили по адміністративному центру.

Зокрема, голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив, що 13 квітня, у день атаки РФ, справді було заплановане нагородження військових. Так, міський голова Конотопа Артем Семеніхін у день атаки заявив, що голова ОВА Володимир Артюх організував у приміщенні конгрес-центру нагородження 117 бригади ТрО. За словами самого Артюха, він не був ініціатором заходу.

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Теги: звільнення Володимир Зеленський Суми

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