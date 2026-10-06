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Олексій Гончаренко потрапив до бази «Миротворця»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Олексій Гончаренко потрапив до бази «Миротворця»
Після гучного скандалу Гончаренка внесли до бази «Миротворця»
фото: Олексій Гончаренко

Нардепа внесли до бази після резонансних заяв про домовленості з Росією, а напередодні «Європейська Солідарність» вирішила виключити його з фракції

Народного депутата Олексія Гончаренка внесено до бази сайту «Миротворець». На сторінці політика автори ресурсу висунули проти нього низку звинувачень, зокрема пов'язаних із його публічними заявами та позицією щодо мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт «Миротворець».

На оприлюдненій сторінці Гончаренка названо «професійним провокатором» і «політичним популістом». Також автори «Миротворця» закидають йому «системні умисні дії, направлені на деморалізацію суспільства» та дії, спрямовані на зрив мобілізаційних заходів в Україні.

Олексій Гончаренко потрапив до бази «Миротворця» фото 1
скриншот із сайту

Окремо на сторінці згадано нещодавні заяви народного депутата щодо необхідності домовлятися з Росією. Сторінку Олексія Гончаренка у базі «Миротворця» було створено напередодні ввечері, 5 жовтня.

«Миротворець» – український недержавний проєкт, створений у 2014 році. На однойменному сайті публікують інформацію про осіб, у діях яких автори ресурсу вбачають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Сам Центр «Миротворець» називає себе незалежною недержавною організацією, а інформацію для своєї бази збирає переважно з відкритих джерел. База «Миротворця» не є державним реєстром, а внесення до неї саме по собі не є судовим рішенням чи підтвердженням вини особи.

2 жовтня Гончаренко заявив, що Україні потрібно переходити до поетапних домовленостей із РФ. Серед іншого, він пропонував домовлятися про припинення ударів по портах, підприємствах, школах, лікарнях, житлових будинках і мостах. Також депутат допускав послаблення санкцій проти Росії в обмін на припинення далекобійних ударів та розблокування судноплавства у Чорному морі.

Гончаренко також пропонував повернутися до обговорення нейтрального статусу України, водночас продовживши співпрацю з НАТО та переозброєння української армії. Серед тем для можливих переговорів він називав питання мови, церкви та історичної пам'яті.

Напередодні, 5 жовтня, фракція «Європейська Солідарність» ухвалила рішення припинити політичну співпрацю з Гончаренком. У партії пояснили це розбіжностями між публічними позиціями нардепа щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України й ідеологічними засадами політсили.

Теги: Олексій Гончаренко Центр «Миротворец» Верховна Рада

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