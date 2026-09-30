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Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Бюджет-2026. Рада на вимогу прем’єра достроково скликає депутатів рятувати ситуацію
Корецький пояснив, що уряд працює у максимально швидкому режимі, аби до 15 жовтня виконати всі рішення
фото: пресслужба Кабінету міністрів України

Корецький: «Ми працюємо з Верховною Радою, щоб зробити 12 жовтня також сесійним днем»

Верховна Рада може провести додаткове пленарне засідання 12 жовтня, щоб ухвалити законопроєкти, необхідні для отримання Україною міжнародного фінансування. Про це заявив очільник уряду Сергій Корецький під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Варто зазначити, що наразі пленарні засідання Верховної Ради не проводяться. Народні депутати зосереджені на роботі в округах, а також виконують інші парламентські завдання поза межами пленарної зали.

Тож уряд працює з парламентом над тим, щоб 12 жовтня зробити сесійним днем. Для цього народних депутатів можуть достроково викликати з роботи в округах та інших запланованих заходів, аби прийняти закодавчу базу для отримання допомоги від міжнародних партнерів.

«Ми працюємо з Верховною Радою, щоб зробити 12 жовтня (понеділок) також сесійним днем, щоб проголосувати законопроєкти, необхідні для отримання цих коштів», – сказав Корецький.

За словами прем’єра, Україна ризикує недоотримати $29,5 млрд від міжнародних партнерів, якщо не виконає взяті на себе зобов’язання. Уряд має завершити виконання своєї частини до 15 жовтня, водночас частина необхідних рішень залежить від Верховної Ради.

Він наголосив, що для отримання всього передбаченого міжнародного фінансування необхідно виконати як урядові, так і парламентські зобов’язання. «Необхідно прийняти все – і постанови, і закони. Тоді ми отримаємо всі гроші. Це критично важливо. Це необхідно зробити якнайшвидше», – зазначив глава уряду.

Корецький пояснив, що уряд працює у максимально швидкому режимі, аби до 15 жовтня виконати всі рішення, які належать до його компетенції. Йдеться, зокрема, про постанови та інші урядові рішення.

Водночас для отримання решти фінансування необхідне ухвалення законів парламентом. За словами прем’єра, міжнародні партнери мають власні процедури погодження та виділення коштів, тому після виконання Україною необхідних умов потрібен додатковий час для фактичного надходження фінансування.

Окремо Корецький наголосив на прив’язці бюджетних видатків до конкретних строків. За його словами, уряд передав народним депутатам календар дедлайнів щодо кожного необхідного рішення.

«Видатки бюджету прив’язані до конкретних строків: зарплати потрібно виплачувати щомісяця, відповідно, і доходи мають надходити вчасно. Ми передали депутатам конкретні дедлайни. Щодо кожного необхідного рішення є дата, до якої закон має бути проголосований і підписаний, щоб ми встигли отримати необхідні кошти», – сказав прем’єр.

Водночас український бюджет має значний дефіцит, зокрема через високі видатки на оборону. Корецький раніше заявляв, що уряду необхідно знайти додаткові ресурси для фінансування Сил оборони та забезпечення інших видатків держави.

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Теги: Верховна Рада економіка Держбюджет Сергій Корецький

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