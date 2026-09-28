Україна готує нові штрафи за порушення правил ціноутворення

За необґрунтовано отриману виручку пропонують не лише накладати штраф, а й вилучати її

Законопроєкт передбачає збільшення відповідальності за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів

В Україні можуть суттєво збільшити штрафи за порушення законодавства про ціни і ціноутворення. Зокрема, для бізнесу пропонують штраф до 102 тис. грн, а за необґрунтовано отриману виручку – вилучення такої суми та додатковий штраф у розмірі 100% від неї. Про це розповідає «Главком» із посиланням на законопроєкт №16098, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Які штрафи пропонують

Законопроєкт передбачає збільшення відповідальності за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок і доплат до них.

Для громадян штраф пропонують встановити на рівні 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 2550 грн. Для посадових осіб сума становитиме 200 неоподатковуваних мінімумів – 3400 грн.

За повторне порушення протягом року штрафи можуть зрости до 3400 грн для громадян та до 4250 грн для посадових осіб.

Окремо передбачені санкції за невиконання законних вимог органу, який здійснює державну політику у сфері контролю за цінами, або створення перешкод для його роботи. У такому разі громадянам загрожуватиме штраф 5100 грн, а посадовим особам – 5950 грн.

Що пропонують для бізнесу

Для суб’єктів господарювання законопроєкт передбачає адміністративно-господарські санкції.

Зокрема, за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін пропонується вилучати необґрунтовано отриману виручку та додатково накладати штраф у розмірі 100% такої виручки.

За стягнення плати за товари, які відповідно до законодавства мають надаватися безоплатно, пропонується штраф у розмірі 100% вартості реалізованих товарів.

За надання уповноваженим органам недостовірних відомостей передбачений штраф 51 тис. грн. За невиконання приписів уповноважених органів або створення перешкод для виконання їхніх функцій – 102 тис. грн.

Законопроєкт №16098 зареєстрували у Верховній Раді 23 вересня 2026 року. 24 вересня його направили на розгляд профільного комітету, а 25 вересня надали народним депутатам для ознайомлення.

Станом на 28 вересня документ перебуває на опрацюванні в комітеті. Запропоновані штрафи поки що не є чинними.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, як можуть змінитися податки для ФОП у 2027 році. Зокрема, через підвищення мінімальної зарплати можуть зрости єдиний податок, військовий збір та ЄСВ.