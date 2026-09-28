Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна готує нові штрафи за порушення правил ціноутворення

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Україна готує нові штрафи за порушення правил ціноутворення
За необґрунтовано отриману виручку пропонують не лише накладати штраф, а й вилучати її
фото: glavcom.ua

Законопроєкт передбачає збільшення відповідальності за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів

В Україні можуть суттєво збільшити штрафи за порушення законодавства про ціни і ціноутворення. Зокрема, для бізнесу пропонують штраф до 102 тис. грн, а за необґрунтовано отриману виручку – вилучення такої суми та додатковий штраф у розмірі 100% від неї. Про це розповідає «Главком» із посиланням на законопроєкт №16098, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Які штрафи пропонують

Законопроєкт передбачає збільшення відповідальності за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок і доплат до них.

Для громадян штраф пропонують встановити на рівні 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 2550 грн. Для посадових осіб сума становитиме 200 неоподатковуваних мінімумів – 3400 грн.

За повторне порушення протягом року штрафи можуть зрости до 3400 грн для громадян та до 4250 грн для посадових осіб.

Окремо передбачені санкції за невиконання законних вимог органу, який здійснює державну політику у сфері контролю за цінами, або створення перешкод для його роботи. У такому разі громадянам загрожуватиме штраф 5100 грн, а посадовим особам – 5950 грн.

Що пропонують для бізнесу

Для суб’єктів господарювання законопроєкт передбачає адміністративно-господарські санкції.

Зокрема, за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін пропонується вилучати необґрунтовано отриману виручку та додатково накладати штраф у розмірі 100% такої виручки.

За стягнення плати за товари, які відповідно до законодавства мають надаватися безоплатно, пропонується штраф у розмірі 100% вартості реалізованих товарів.

За надання уповноваженим органам недостовірних відомостей передбачений штраф 51 тис. грн. За невиконання приписів уповноважених органів або створення перешкод для виконання їхніх функцій – 102 тис. грн.

Законопроєкт №16098 зареєстрували у Верховній Раді 23 вересня 2026 року. 24 вересня його направили на розгляд профільного комітету, а 25 вересня надали народним депутатам для ознайомлення.

Станом на 28 вересня документ перебуває на опрацюванні в комітеті. Запропоновані штрафи поки що не є чинними.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, як можуть змінитися податки для ФОП у 2027 році. Зокрема, через підвищення мінімальної зарплати можуть зрости єдиний податок, військовий збір та ЄСВ.

Читайте також:

Теги: ціни Верховна Рада законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27 вересня Василю Васильовичу Дурдинцю виповниться 89 років
Міністри приходять і йдуть, а Василь Васильович залишається. Секрет вічного генерала МВС
26 вересня, 15:35
Уламки ОПЗЖ в парламенті блокують позбавлення депутатських повноважень своїх соратників в місцевих радах
Проросійські депутати у місцевих радах. Чому Верховна Рада оберігає «ждунів»?
21 вересня, 10:00
Протягом найбільше місяця здешевів пшеничний нарізний хліб
Скільки коштує хліб в українських супермаркетах наприкінці серпня
30 серпня, 08:01
Правоохоронці під час викриття одного із шахрайських кол-центрів в Україні
Покарання за кол-центри. Зеленський вніс до Ради два законопроєкти
2 вересня, 16:26
Ціна газу для бюджетних установ може зрости майже на 58%
Газ для шкіл, лікарень та садочків може подорожчати: деталі
8 вересня, 13:06
«Главком» порівняв ціни на квіти у Лондоні та Києві
Скільки коштують квіти у Лондоні та Києві: порівняння цін і традицій (фото)
20 вересня, 13:02
Адвокат Андрій Місяць відмовився від мандата народного депутата від «Слуги народу»
Адвокат Місяць відмовився від мандата народного депутата
16 вересня, 17:12
У Socar вартість дизеля зросла більш ніж на 3 грн за літр
Ціна на дизельне пальне в Україні перевищила 100 грн за літр
21 вересня, 15:06
Вартість молочної продукції залежить від виробника та фасування
Ціни на молочні продукти змінилися: що подорожчало, а що здешевшало наприкінці вересня
25 вересня, 22:12

Економіка

Україна готує нові штрафи за порушення правил ціноутворення
Україна готує нові штрафи за порушення правил ціноутворення
Прем'єр розповів, як Україна планує закрити дефіцит $27 млрд
Прем'єр розповів, як Україна планує закрити дефіцит $27 млрд
Україна може експортувати газ без впливу на баланс: запаси вже перевищили зимовий орієнтир – аналітик
Україна може експортувати газ без впливу на баланс: запаси вже перевищили зимовий орієнтир – аналітик
Росія почала бити по економіці України новими методами – NYT
Росія почала бити по економіці України новими методами – NYT
Виробники просять змін в тендерах на зброю: названо головні проблеми
Виробники просять змін в тендерах на зброю: названо головні проблеми
Корецький розповів, як Україна планує закрити оборонний запит на $27 млрд
Корецький розповів, як Україна планує закрити оборонний запит на $27 млрд

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua