Годину запитань до уряду скасовано через поїздку Кабміну у Буковель

За словами Железняка, народних депутатів про скасування не повідомили

За попередніми даними, наступне спілкування урядовців із народними депутатами заплановане на 12 жовтня

Сьогодні, 18 вересня, у Верховній Раді скасували традиційну годину запитань до уряду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Члени Кабінету міністрів поїхали Буковель на саміт «Карпатської вісімки». За словами Железняка, народних депутатів про скасування не повідомили.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина також додала: «Сьогодні я приїхала до Верховної Ради, де мало відбутися пленарне засідання і година запитань до уряду. Натомість двері парламенту закриті. Народних депутатів належним чином про це не повідомили. Про те, що засідання не буде, ми фактично дізнаємося від людей, які охороняють будівлю. Найгірше, що після цього Верховна Рада фактично входить у майже тритижневу перерву без пленарних засідань».

За попередніми даними, наступне спілкування урядовців із народними депутатами заплановане на 12 жовтня.

Година запитань до уряду – це встановлений регламентом Верховної Ради України час під час пленарних засідань, коли члени Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром звітують перед народними депутатами та відповідають на їхні запитання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Сергій Корецький та частина членів Кабінету міністрів 18 вересня зібралися у Буковелі Івано-Франківської області, де розпочався Carpathian 8 Summit. Захід триватиме до 20 вересня та має стати установчим самітом нової регіональної ініціативи «Карпатська вісімка».

До слова, президент України Володимир Зеленський назвав основні напрями роботи нового формату C8 – «Карпатської вісімки», установчий саміт якої проходить в Україні. Серед пріоритетів – безпека, енергетика, логістика, транскордонна економічна співпраця та підтримка громад.