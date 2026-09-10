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Ексглава наглядової ради «Сенс Банку» розповів, як Пишний рекомендував Веселого на роботу

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Ексглава наглядової ради «Сенс Банку» розповів, як Пишний рекомендував Веселого на роботу
Раніше у бізнесмена Василя Веселого проводили обшуки
Фото: Національний банк України

Шевкі Аджунер заявив, що Пишний особисто познайомив його з Веселим ще до початку процедури співбесід

Кандидатуру бізнесмена Василя Веселого для роботи в «Сенс Банку» рекомендував голова Національного банку України Андрій Пишний. Про це заявив колишній голова наглядової ради банку Шевкі Аджунер під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, повідомляє «Главком».

За словами Аджунера, він познайомився з Веселим після обговорень із представниками Нацбанку щодо необхідності покращити комунікацію між банком, державою та іншими стейкхолдерами.

На той момент у складі наглядової ради «Сенс Банку» було лише п'ять членів. Аджунер зазначив, що сам наголошував на потребі посилити комунікацію.

«Я познайомився з паном Веселим в результаті обговорень з НБУ щодо потреби покращити комунікацію між державою та стейкхолдерами», – сказав він.

Колишній голова наглядової ради також стверджує, що саме Андрій Пишний познайомив його з Веселим. За його словами, ще до початку офіційної процедури співбесід йому пояснили, яку роль потенційно може виконувати бізнесмен у банку.

«Мені пояснили, що панові Веселому можна довіряти як комунікатору банку зі стейкхолдерами, перш ніж банк почав процедуру співбесід», – заявив Аджунер.

Після призначення Веселого менеджером із комунікацій із владою, за словами Аджунера, у «Сенс Банку» стало менше проблем у взаємодії з Національним банком.

Заява Аджунера пролунала на тлі розслідування НАБУ та САП у справі «Форест Гамп». 19 серпня правоохоронці повідомили про викриття злочинної групи, яка, за даними слідства, організувала легалізацію коштів для сплати застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. У схемі фігурував державний «Сенс Банк».

Після цього посадовців «Сенс Банку», які фігурують у матеріалах НАБУ, відсторонили від виконання обов'язків та позбавили доступу до управління.

Через ситуацію навколо банку Верховна Рада викликала Андрія Пишного для звіту. Глава НБУ мав пояснити обставини, пов'язані з фігуруванням «Сенс Банку» в операції «Форест Гамп».

Окремо увагу правоохоронців раніше привертав і Василь Веселий. 11 червня у бізнесмена провели обшуки. За даними медіа, він нібито фігурує на так званих «плівках Міндіча». Водночас сам факт проведення обшуків не означає доведеності будь-яких правопорушень.

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Теги: бізнесмен Андрій Пишний розслідування Національний банк Верховна Рада

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