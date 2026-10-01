Бронювання аграріїв: головні зміни для бізнесу з жовтня

Мінагрополітики у п'ять разів знизило земельний поріг для отримання статусу критично важливого підприємства, однак зарплатні вимоги залишаються високими

Із 18 жовтня 2026 року для аграрних підприємств зміняться критерії отримання статусу критично важливого для економіки. «Главком» розбирався, кому нові правила відкриють шлях до бронювання, скільки коштуватиме його збереження та чому навіть після послаблення вимог частина господарств усе одно може зіткнутися з проблемами.

Нові правила закріплені наказом Мінагрополітики №11 від 2 вересня 2026 року. Документ зареєстований у Міністерстві юстиції 4 вересня.

Міністерство аграрної політики та продовольства знизило мінімальну площу землі, яку має обробляти підприємство, з 1000 до 200 га, а поріг річного чистого доходу – з 40 млн до 20 млн грн.

Зміни мають розширити можливості для малих і середніх господарств, які після посилення вимог не проходили за критеріями профільного міністерства та були змушені звертатися до обласних військових адміністрацій.

За даними Forbes Ukraine, кожне четверте з 941 підприємства, які Всеукраїнська аграрна рада супроводжувала у липні-серпні, отримувало статус через ОВА. Після зміни критеріїв більшість із них зможе подаватися безпосередньо до Мінагрополітики. Ще близько 5–8% господарств, які не проходили навіть за обласними критеріями, також можуть отримати таку можливість.

Хто зможе претендувати на критичність

За оновленими правилами агропідприємству для отримання статусу потрібно відповідати двом із трьох галузевих критеріїв.

Перший критерій вважається виконаним, якщо підприємство обробляє щонайменше 200 га сільськогосподарських угідь, або 50 га багаторічних насаджень, або має не менше 20 млн грн річного чистого доходу.

Другий стосується виду діяльності: основний КВЕД підприємства станом на 1 червня 2026 року має входити до переліку, визначеного Мінагрополітики. Перелік охоплює не лише безпосередніх виробників сільгосппродукції, а й частину підприємств переробки, зберігання, постачання техніки, добрив, засобів захисту рослин та інших суміжних напрямів. Третій критерій – підприємство перебуває у сфері управління Мінагрополітики.

Крім галузевих критеріїв, підприємство має відповідати загальним умовам для критично важливого бізнесу, зокрема щодо рівня зарплат та відсутності податкових боргів. Для ухвалення рішення підприємство також має подати завірену копію податкового розрахунку за останній звітний період із підтвердженням його прийняття контролюючим органом.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький пояснював, що поріг доходу знижено через обмеження експорту: в багатьох підприємств очікується падіння реалізації, оскільки продукцію доводиться зберігати замість продажу.

Попередні вимоги відсіяли частину аграріїв

Наприкінці 2025 року аграріям посилили вимоги для отримання статусу критично важливого підприємства. Мінімальну площу угідь збільшили з 500 до 1000 га, а поріг річного чистого доходу – з 20 млн до 40 млн грн.

Із червня 2026 року до цих критеріїв додалася зарплатна вимога: середній рівень оплати праці мав становити щонайменше три мінімальні зарплати – 25 941 грн.

За підрахунками VKURSI Market BI, після цього посилення можливість претендувати на статус могли втратити 2235 агрокомпаній, або 44% тих, що відповідали попереднім критеріям. Водночас йдеться про оцінку за реєстровими даними, а не про фактичну кількість підприємств, які втратили статус.

Тепер Мінагрополітики послаблює частину вимог: мінімальну площу знижують до 200 га, а поріг річного чистого доходу – до 20 млн грн. Зарплатна вимога при цьому залишається.

Як аграрії подаватимуть документи?

Спосіб подання заявок не змінюється – аграрії й надалі використовуватимуть Державний аграрний реєстр. Для підприємств, у яких статус спливає у жовтні або на початку листопада, Мінекономіки прийматиме заявки до 9 жовтня включно.

Орієнтовно з 10 до 18 жовтня у прийомі документів може бути технічна пауза. Після цього заявки розглядатиме вже Мінагрополітики. Господарствам, у яких статус завершується у другій половині листопада, радять подаватися після 18 жовтня.

Зазначимо, що статус критично важливого підприємства надають на рік. Значна частина агрокомпаній отримала його у грудні–лютому, тому саме на цей період очікується нова хвиля заявок. За правилами документи мають розглянути протягом 10 робочих днів. Водночас торік через великий наплив заявок процедура могла тривати до півтора місяця.

Бронювання стане доступнішим, але не дешевшим

Зниження земельного та фінансового порогів не скасовує зарплатної вимоги. Заброньованому працівнику потрібно щомісяця нараховувати щонайменше три мінімальні зарплати. Нині це 25 941 грн. Для аграріїв ця вимога особливо відчутна через сезонність роботи.

У період жнив зарплати можуть бути значно вищими, а взимку традиційно знижуються. Тому підприємствам доводиться розподіляти виплати так, щоб необхідний рівень зберігався протягом року.

За підрахунками Forbes Ukraine, один заброньований працівник з урахуванням 22% ЄСВ зараз обходиться роботодавцю приблизно у 380 тис. грн на рік.

Якщо Верховна Рада ухвалить запропоновані урядом параметри бюджету на 2027 рік і мінімальна зарплата зросте до 9546 грн, зарплатна планка для заброньованого працівника підвищиться до 28 638 грн на місяць. У такому разі річні витрати роботодавця на одного заброньованого працівника можуть зрости приблизно до 419 тис. грн.

Зарплатна вимога може стати новим викликом

Після спрощення доступу до критичності для аграріїв залишається інша проблема – необхідність постійно дотримуватися встановленого рівня зарплати. Через труднощі з реалізацією продукції вона накопичується на складах, ціни знижуються, а обігових коштів у господарств стає менше.

За словами консультантки Всеукраїнської аграрної ради Лесі Панкратової, з листопада-грудня втримувати необхідний рівень зарплати може бути складно. Громадська спілка уже звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького з проханням знизити коефіцієнт, від якого залежить зарплатна вимога для бронювання.

Нагадаємо, станом на 2026 рік в Україні працюють майже 83 тис. агрокомпаній. За січень–серпень було зареєстровано 853 нові компанії, тоді як 262 припинили роботу. Водночас серед 5389 агрокомпаній, які звітували і за перше півріччя 2025-го, і за аналогічний період 2026 року, сукупний виторг зріс на 19% – до 448,35 млрд грн.

Водночас кількість прибуткових агрокомпаній скоротилася на 8%, а їхній сукупний чистий прибуток за перше півріччя 2026 року становив 66,1 млрд грн, що на 19% менше, ніж роком раніше.