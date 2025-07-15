Олену Івановську призначено новим мовним омбудсменом

Кандидатуру Івановської було висунуто за поданням уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця

Сьогодні, 15 липня, Кабмін призначив Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Що відомо про Івановську?

Олена Івановська – доктор філологічних наук, професор і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона працює на кафедрі фольклористики, де читає курси з фольклорного аспекту звичаєвого права, методики викладання фольклору та суб’єктно-образної системи фольклору.

Івановська є автором близько 100 наукових праць, серед яких 17 науково-методичних робіт, навчальні посібники, підручник і навчальні програми. Крім того, вона активно публікується з питань захисту української мови.

Її кандидатуру було висунуто за поданням уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Нагадаємо, 2 липня Кабмін звільнив Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена. Він посів свою посаду у 2020 році – через рік після її заснування.