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Олену Івановську призначено новим мовним омбудсменом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Олену Івановську призначено новим мовним омбудсменом
Олена Івановська – докторка філологічних наук, професорка та викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
фото: Навчально-науковий інститут філології КНУ

Кандидатуру Івановської було висунуто за поданням уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця

Сьогодні, 15 липня, Кабмін призначив Олену Івановську на посаду Уповноваженої із захисту державної мови. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає «Главком».

Що відомо про Івановську?

Олена Івановська – доктор філологічних наук, професор і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона працює на кафедрі фольклористики, де читає курси з фольклорного аспекту звичаєвого права, методики викладання фольклору та суб’єктно-образної системи фольклору.

Івановська є автором близько 100 наукових праць, серед яких 17 науково-методичних робіт, навчальні посібники, підручник і навчальні програми. Крім того, вона активно публікується з питань захисту української мови.

Її кандидатуру було висунуто за поданням уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Нагадаємо, 2 липня Кабмін звільнив Тараса Кременя з посади мовного омбудсмена. Він посів свою посаду у 2020 році – через рік після її заснування. 

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Теги: Кабмін українська мова

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