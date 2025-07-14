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Коли відбудуться кадрові зміни в уряді: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Коли відбудуться кадрові зміни в уряді: названо дату
фото: Shutterstock

Наразі немає остаточного переліку тих, хто втратить посади і хто їх замінить

Верховна Рада найближчими днями розгляне питання про відставку та призначення деяких членів Кабінету Міністрів. Про це «Укрінформу» повідомили джерела серед народних депутатів, передає «Главком».

«Незабаром кадрове питання буде розглянуте парламентом. Попередньо, очікуємо голосування за відставку міністрів вже у середу, 16 липня. Призначення, може, проголосуємо вже 17-го», – зазначило джерело.

Інший співрозмовник зазначив, що наразі немає остаточного переліку тих, хто втратить посади і хто їх замінить: «Чутки ходили давно і різні, але поки до кінця не відомо». Водночас додав, що деякі мандати можуть бути об’єднані.

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«Загалом, мали б зібрати засідання фракцій і офіційно представити кандидатури потенційних міністрів. Поки чекаємо. За нашими даними, дехто збереже мандат, декого чекає підвищення, дехто піде. Тиждень обіцяє бути насиченим», - сказав один з парламентаріїв.

Нагадаємо, 14 липня  президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням липня на допис українського лідера.

Як відомо, наприкінці червня Володимир Зеленський ще давав зрозуміти, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Президент наголосив, що поважає Шмигаля та його роботу, особливо за роки повномасштабної війни. А вже у липні президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тоді ж український лідер анонсував управлінські зміни.

«Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї. Важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України. Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади», – сказав глава держави.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи». Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади.

До слова, відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.

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Теги: Верховна Рада Кабмін уряд

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