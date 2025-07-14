Зеленський назвав нового премʼєра України

Президент запропонував главі Мінекономіки очолити Кабінет міністрів

Президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. «Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства» – каже глава України.

Міністерка економіки стане новою главою уряду України фото: president.gov.ua/Офіс президента

Серед іншого Зеленський та Свириденко обговорили заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати власне виробництво зброї.

«З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», – додав він.

Зеленський та Свириденко обговорили заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, чутки про звільнення якого ширилися останніми тижнями. Президент України наголосив, що поважає Шмигаля та його роботу, особливо за роки повномасштабної війни.

Вже у липні президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тоді ж український лідер анонсував управлінські зміни.

«Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї. Важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України. Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади», – сказав глава держави.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи». Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади.

До слова, відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.