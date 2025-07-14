Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав нового премʼєра України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав нового премʼєра України
Зеленський заявив, що очікує від Свириденко програми дій нового уряду
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент запропонував главі Мінекономіки очолити Кабінет міністрів

Президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Зеленський провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. «Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства» – каже глава України.

Зеленський назвав нового премʼєра України фото 1
Міністерка економіки стане новою главою уряду України
Міністерка економіки стане новою главою уряду України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Серед іншого Зеленський та Свириденко обговорили заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати власне виробництво зброї.

«З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом», – додав він.

Зеленський та Свириденко обговорили заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України
Зеленський та Свириденко обговорили заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, наприкінці червня президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, чутки про звільнення якого ширилися останніми тижнями. Президент України наголосив, що поважає Шмигаля та його роботу, особливо за роки повномасштабної війни.

Вже у липні президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тоді ж український лідер анонсував управлінські зміни.

«Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї. Важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України. Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади», – сказав глава держави.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи». Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади.

До слова, відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко Володимир Зеленський Кабмін кадрові зміни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави нашої держави, Україні важливо зберегти підтримку Америки
Чи вистоїть Україна без Америки? Зеленський прокоментував задум Путіна
21 червня, 14:25
Володимир Зеленський запросив Теодороса Русопулоса відвідати Україну з візитом
Зеленський запросив президента ПАРЄ до України
26 червня, 01:52
Захисники були відзначені за особисту мужність і героїзм
Президент підписав шість указів про присвоєння звання Героя України
28 червня, 10:00
Чернишов: вчора подав клопотання про перенесення судового засідання
Справа Чернишова. Віцепрем'єр просить перенести суд
25 червня, 11:03
«Громадяни на аутсорсі». Парламент втілив мрію Зеленського
«Громадяни на аутсорсі». Парламент втілив мрію Зеленського
18 червня, 19:05
Максиму Устименку було 32 роки. У нього залишились дружина та чотирирічний син
Київ попрощався із загиблим пілотом, Героєм України Максимом Устименком (фото)
3 липня, 12:37
Дональд Трамп дистанціюється від обіцянок припинити війну, називаючи ситуацію «угодою Байдена»
Трамп після розмов із Путіним і Зеленським здивував заявою про війну в Україні
5 липня, 19:37
Трамп: «Путін дуже люб’язний, однак потім зʼясовується, що це «не має жодного сенсу»
«Сюрприз» для Путіна та санкції проти китайських компаній: головне за 8 липня
8 липня, 20:58
Український лідер запросив очільника Гани приїхати в Україну
Гана готова фінансувати виробництво українських дронів – Зеленський
11 липня, 19:37

Політика

Зеленський назвав нового премʼєра України
Зеленський назвав нового премʼєра України
Посилення української ППО. Зеленський провів зустріч з Келлогом
Посилення української ППО. Зеленський провів зустріч з Келлогом
Скільки ветеранів працює в українських міністерствах: статистика
Скільки ветеранів працює в українських міністерствах: статистика
Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці
Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці
Призначення голови БЕБ. Конкурсна комісія ухвалила остаточне рішення
Призначення голови БЕБ. Конкурсна комісія ухвалила остаточне рішення
«Мені б хотілося з ним випити». Вірастюк розповів, в яких стосунках із Зеленським
«Мені б хотілося з ним випити». Вірастюк розповів, в яких стосунках із Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2025
12K
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8484
Британський генерал назвав несподіване місце початку нової війни
5764
У селі на Житомирщині родина взяла до хати незвичну тварину
3185
Хати знищені вщент: військові показали моторошні кадри з прикордонного села на Сумщині

Новини

14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10
12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 липня, 00:07
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 06:45

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua