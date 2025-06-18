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Ексфорвард збірної України Селезньов прокоментував мовний скандал в медіафутболі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ексфорвард збірної України Селезньов прокоментував мовний скандал в медіафутболі
Селезньов заявив, що «все, що є у моїх силах, я роблю для перемоги України»

Селезньов: Я вчу українську мову та намагаюся вільно на ній розмовляти

Екснападник збірної України Євген Селезньов прокоментував мовний скандал в українському медіафутболі. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, 16-річний футболіст та блогер Renerpo (Ренат Попружний), який попросив Селезньова під час гри спілкуватися українською, припинив співпрацю з клубом Медіаліги Odesa Football Media Team

«Я народився, виріс, отримав освіту та побудував кар'єру в українському Донбасі. Все своє життя я поклав на те, щоб популяризувати український футбол в Україні, Європі та у всьому світі. На сьогоднішній день я вчу українську мову та намагаюся вільно на ній розмовляти. За час війни я приклав усіх зусиль для того, щоб Україна була сильною, вільною та незалежною. Я не хочу бути учасником мовних скандалів та не дозволю використовувати своє прізвище у ситуаціях, котрі будуть суперечливими для України», – сказав футболіст.

Селезньов заявив, що «все, що є у моїх силах, я роблю для перемоги України».

«Вірю, що Донбас залишиться українським. Я сподіваюся одного дня приїхати до своєї Макіївки хоча б для того, щоб відвідати могилу свого батька – кавалера трьох шахтарських орденів Слави. Усі мої історії в Instagram та ЗМІ підтверджують, що я – громадянин України, який підтримує своїх героїв, бійців та людей. І що б не говорили ті, хто не знає мого життя, моєї історії і моєї родини, я офіційно заявляю: я – громадянин України. Слава Україні!», – заявив Селезньов.

Як повідомлялося, медіафутбольний клуб Odesa Football Media Team припинив співпрацю з 16-річним блогером Ренатом Попружним після того, як він закликав гравця FC Armat Євгена Селезньова спілкуватися українською мовою.

«Вчинок гравця Рената Попружного та, в першу чергу, його батька – Артема Попружного – ми, Odesa Football Media Team, розцінюємо як прояв неповаги до нашої команди. Саме батько створив ситуацію, яка вийшла за межі спортивного контексту та має негативні наслідки. На відео, опублікованому в мережі, чітко видно, що Євген Селезньов спілкується українською мовою. Тому сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої – створення конфлікту там, де його не було. Ми переконані: піаритись на мовному питанні – це неприйнятно. Це не лише роз’єднує футбольну спільноту, а й кидає тінь на тих, хто цим займається», – йдеться у заяві Odesa Football Media Team.

Клуб також приніс вибачення Євгену Селезньову та всій українській медіафутбольній спільноті.

«Ми вклали багато сил і серця у створення Odesa Football Media Team. І нам прикро, що наш перший офіційний матч запам’ятався не боротьбою на полі й відданістю Одесі, а вчинком, який не має виправдання. Перед тим, як використовувати ім’я Євгена Селезньова у власних інтересах, батькові блогера варто було б звернути увагу, скільки Євген робить для підтримки ЗСУ та наскільки вагомою є його позиція для українського суспільства. Ренату ми дякуємо за вклад у розвиток медіафутболу в Одесі. Але закликаємо – пам’ятайте про відповідальність за дії, які виходять за межі поля», – зазначається у зверненні Odesa Football Media Team.

Нагадаємо, 16-річний блогер Renerpo (Ренат Попружний) відомий тим, що має понад 800 тисяч підписників у TikTok, зробив зауваження 39-річному Селезньову, щоб той не розмовляв російською мовою.

Селезньов відповів блогеру українською мовою, що знає чотири мови, а також запитав, скільки йому років.

Коли Renerpo відповів, що йому 16 років, ексгравець збірної України сказав: «І ти мене будеш вчити на якій мові мені розмовляти?»

Варто зазначити, що у 2016 році, після початку російської агресії проти України, Селезньов грав у РФ за краснодарську «Кубань».

За збірну України Селезньова забив 11 голів у 58 матчах.

Теги: українська мова Євген Селезньов скандал НОВИНИ ФУТБОЛУ

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