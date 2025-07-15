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Зеленський показав людей, з якими формує новий уряд (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зеленський показав людей, з якими формує новий уряд (фото)
Президент разом з главою Мінекономіки та очільником Мінцифри обговорили перші кроки оновленого уряду
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Серед завдань нового уряду – нарощення виробництва зброї, посилення економіки та соцпідтримка українців

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з чинною міністеркою економіки Юлією Свириденко та очільником Мінцифри Михайлом Федоровим. Йшлося про завдання уряду на наступні шість місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера у соцмережах.

Глава України разом з міністрами визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду. «Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців. Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей», – каже він.

Глава Мінекономіки та очільник Мінцифри на нараді з президентом
Глава Мінекономіки та очільник Мінцифри на нараді з президентом
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлії Свириденко, яка є претенденткою на посаду прем'єр-міністра, розповіла про головні задачі, які президент ставить оновленому уряду.

До слова, Верховна Рада найближчими днями розгляне питання про відставку та призначення деяких членів Кабінету міністрів.

Як відомо, наприкінці червня Володимир Зеленський заявляв, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Президент наголосив, що поважає Шмигаля та його роботу, особливо за роки повномасштабної війни. Однак вже у липні Зеленський анонсував управлінські зміни.

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Теги: Володимир Зеленський Юлія Свириденко Михайло Федоров кадрові зміни Кабмін

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