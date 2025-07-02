Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Кабмін запустив проєкт зі створення соціального орендного житла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін запустив проєкт зі створення соціального орендного житла
Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону
фото з відкритих джерел

Муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники

Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства розвитку громад та територій про реалізацію експериментального проєкту зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Ініціатива спрямована на забезпечення доступним житлом найбільш вразливих категорій населення: ветеранів, родичів загиблих захисників України, військовослужбовців, вимушених переселенців, дітей-сиріт, а також учителів, лікарів, працівників комунальних служб.

Стандартною нормою буде квартира площею 40 кв. м для родини з двох осіб. Житло надаватиметься повністю готовим до проживання разом з меблями та побутовою технікою.

«Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тис. грн», – каже він.

Замовниками будівництва житла будуть територіальні громади, а фінансуватися проєкт буде не лише за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів. Для прискорення процесу та зниження вартості будівництва планується використовувати готові проєктні рішення.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України та благодійний фонд «Прихисти своїх» підписали Меморандум про співпрацю, що передбачає запуск онлайн-платформи для внутрішньо переміщених осіб.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабмін розширив категорії осіб, які мають право на послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Відтепер отримати послуги можуть внутрішньо переміщені особи літнього віку та люди з інвалідністю, яким встановлено IV групу рухової активності (раніше таке право мали ті, кому було встановлено V групу рухової активності). 

До слова, Кабмін спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для вимушених переселенців, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Читайте також:

Теги: житло Денис Шмигаль Кабмін оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 липня Вищий антикорупційний суд оголосить рішення стосовно відсторонення Олексія Чернишова з посади
Справа Чернишова. Суд заявив про тиск з боку... прем'єра Шмигаля
Вчора, 19:56
Безугла стверджує, що і глава Банкової, і керівник фракції «слуг» легко впораються з посадами очільника уряду та спікера парламенту
Хто насправді виконує обов'язки прем'єра та спікера. Безугла назвала два прізвища
30 червня, 15:27
Кабмін встановив нові правила роботи duty free, щоб запобігти зловживанням у безмитній торгівлі
Уряд обмежив роботу duty free: перелік змін
26 червня, 13:50
Джерелами покриття додаткових видатків стануть збільшення доходів бюджету та внутрішні запозичення
Видатки на оборону зростуть. Уряд схвалив зміни до держбюджету на понад 400 млрд грн
25 червня, 14:49
Прем’єру-довгожителю Денису Шмигалю вчергове пророкують відставку. Досі всі «пророцтва» не збувалися
«Освіжити» Шмигаля. Чи реальна відставка прем’єра-рекордсмена? кадри
25 червня, 10:15
Вручити Чернишову підозру нібито мають у понеділок, 23 червня
Нардеп заявив, що на міністра Чернишова чекає підозра
21 червня, 17:53
Держава за п’ять років скоротила 43 тис. державних службовців
Шмигаль розповів, як уряд економить на держслужбовцях
20 червня, 17:25
Чернишов з делегацією Європейського парламенту
Шмигаль розповів, доки Чернишов легально перебуватиме за кордоном
20 червня, 11:27
«Громадяни на аутсорсі». Парламент втілив мрію Зеленського
«Громадяни на аутсорсі». Парламент втілив мрію Зеленського
18 червня, 19:05

Особисті фінанси

Кабмін запустив проєкт зі створення соціального орендного житла
Кабмін запустив проєкт зі створення соціального орендного житла
Довічне утримання Ющенка. Стало відомо, скільки держава тратить коштів на третього президента
Довічне утримання Ющенка. Стало відомо, скільки держава тратить коштів на третього президента
Компенсації військовим за невикористані відпустки: Зеленський підписав закон
Компенсації військовим за невикористані відпустки: Зеленський підписав закон
Тариф на світло: чи очікують українців зміни в платіжках з 1 липня
Тариф на світло: чи очікують українців зміни в платіжках з 1 липня
Школярі врятують ринок праці в Україні: прогноз
Школярі врятують ринок праці в Україні: прогноз
Експерт спрогнозував, що буде з цінами на пальне у липні
Експерт спрогнозував, що буде з цінами на пальне у липні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
256K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
190K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
97K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
51K
Коли завершиться загострення на фронті? Прогноз Буданова
42K
Азербайджан б’є по «базових налаштуваннях» Кремля

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua