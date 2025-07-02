Кабмін запустив проєкт зі створення соціального орендного житла

Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону

Муніципальне житло отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, ВПО, діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники

Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства розвитку громад та територій про реалізацію експериментального проєкту зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Ініціатива спрямована на забезпечення доступним житлом найбільш вразливих категорій населення: ветеранів, родичів загиблих захисників України, військовослужбовців, вимушених переселенців, дітей-сиріт, а також учителів, лікарів, працівників комунальних служб.

Стандартною нормою буде квартира площею 40 кв. м для родини з двох осіб. Житло надаватиметься повністю готовим до проживання разом з меблями та побутовою технікою.

«Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тис. грн», – каже він.

Замовниками будівництва житла будуть територіальні громади, а фінансуватися проєкт буде не лише за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів. Для прискорення процесу та зниження вартості будівництва планується використовувати готові проєктні рішення.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України та благодійний фонд «Прихисти своїх» підписали Меморандум про співпрацю, що передбачає запуск онлайн-платформи для внутрішньо переміщених осіб.

Раніше «Главком» повідомляв, що Кабмін розширив категорії осіб, які мають право на послуги підтриманого проживання та стаціонарного догляду. Відтепер отримати послуги можуть внутрішньо переміщені особи літнього віку та люди з інвалідністю, яким встановлено IV групу рухової активності (раніше таке право мали ті, кому було встановлено V групу рухової активності).

До слова, Кабмін спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для вимушених переселенців, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).