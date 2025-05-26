Ексканцлер Шредер більше не зможе отримувати гроші від Путіна

Шредер став лобістом Путіна через кілька місяців після закінчення служби канцлером у 2005 році

Банк заблокував рахунок колишнього кагцлера ФРН Герхарда Шредера, на який той отримував гроші з Росії

Банк Sparkasse заблокував рахунок колишнього федерального канцлера Німеччини, на який той отримував платежі з Росії. Перекази більше не зараховуються. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Як стало відомо Bild, Шредер недорахувався майже півмільйона євро. Йдеться про гроші, які колишній канцлер отримує як представник та голова наглядової ради компанії Nord Stream 2. Компанія переказує йому кожні пів року близько 200 тис. євро. Зазвичай гроші надходять через відділення «Газпромбанку» у Люксембурзі. Але з середини 2024 року Шредер не отримав жодної копійки – Sparkasse повертає такі перекази.

«Шредер став лобістом свого друга Володимира Путіна всього через кілька місяців після закінчення служби канцлером у 2005 році. Завдяки роботі на російські державні концерни Шредер заробив мільйони. Цей факт давно є приводом для критики щодо політика», – пише видання.

Правління Sparkasse мотивувало своє рішення побоюванням, що банк може потрапити під американські санкції, якщо продовжить зараховувати ці кошти. Аргумент цей дивний, оскільки Шредера досі не внесено в жодний список санкцій, а санкції проти Nord Stream 2 діють ще з 2022 року. Тому незрозуміло, чому банк вирішив заблокувати рахунок колишнього канцлера лише зараз.

На запит Bild представник Sparkasse відповів: «Ми в принципі не висловлюємося публічно щодо клієнтських відносин. Тому просимо зрозуміти, що не можемо відповісти на ваші запитання».

Bild, однак, дізнався, що за кілька тижнів до блокування рахунку головою наглядової ради Sparkasse став затятий критик Шредера обер-бургомістр Ганновера Беліт Онай із партії «Зелених».

Онай неодноразово виступав проти Шредера, а 2022 року запропонував позбавити того звання почесного громадянина Ганновера: «З огляду на те, що Герхард Шредер не готовий понести особисті наслідки у зв'язку з війною в Україні, припинення його почесного громадянства є логічним кроком».

Шредер тоді випередив бургомістра і сам зняв з себе почесне звання. Речник Оная також відмовився коментувати ситуацію із блокуванням рахунку у Sparkasse.

Джерела з банківських кіл розповіли Bild, що Шредер поки не робить юридичних кроків проти Sparkasse. Нещодавно він дав зрозуміти, що, як і раніше, підтримує Nord Stream 2, оскільки природний газ корисний для німецької економіки та її конкурентоспроможності.

Раніше колишній канцлер ФРН Герхард Шредер, який є головою ради директорів провідної російської нафтової групи «Роснафта» та комітету акціонерів газопроводу «Північний поток – 2», вважає, що країнам Заходу не вдасться ізолювати Росію і з нею доведеться домовлятися.