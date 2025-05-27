Євро може стати повноцінною заміною долару: аналіз Європейського центрального банку

Євро є другою за величиною світовою валютою, на яку припадає близько 20% валютних резервів

Євро може стати альтернативою долару у єврозоні, проте для цьго слід вжити низку важливих кроків, вважає президентка Європейського центрального банку

Президентка Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард вважає, що євро може стати реальною альтернативою долару, якщо уряди країн єврозони зможуть зміцнити її фінансову та безпечну архітектуру. Про це Лагард сказала під час відкритої лекції у центрі Жака Делора у Берліні, повідомляє «Главком».

Глава ЄЦБ наголосила, що нинішня економічна політика США породжує нестабільність на глобальних ринках та підриває роль долара як основної резервної валюти. «Сьогодні євро є другою світовою валютою, на яку припадає близько 20% валютних резервів, порівняно з 58% у разі долара США. Зростання міжнародної ролі євро може мати позитивні наслідки для єврозони» – зазначила вона.

Водночас Лагард попередила, що посилення ролі євро «далеко не гарантовано», і державам єврозони «його доведеться завоювати».

Для того, щоб євро зміцнило свій глобальний статус, Лагард вважає, що його слід будувати на трьох фундаментах, кожен з яких є критично важливим для успіху. По-перше, Європа повинна забезпечити собі міцну та надійну геополітичну основу, зберігаючи непохитну відданість відкритій торгівлі та підкріплюючи її безпековими можливостями. По-друге, країни повинні зміцнити економічну основу, щоб зробити Європу провідним місцем для світового капіталу, що стало можливим завдяки глибшим та ліквіднішим ринкам капіталу. По-третє, повинні зміцнити правову основу, захищаючи верховенство права – та об’єднавшись політично, щоб ми могли протистояти зовнішньому тиску.

Крім того, будь-яке посилення ролі євро має супроводжуватись зміцненням обороноздатності єврозони, вважає Лагард.

«Це пов'язано з тим, що інвестори, особливо офіційні, також шукають геополітичних гарантій в іншій формі: вони інвестують в активи регіонів, які є надійними партнерами в галузі безпеки і можуть дотримуватись союзів за допомогою жорсткої сили», – сказала вона. Наразі єврозона налічує 20 держав, останньою туди приєдналася Хорватія.

Нагадаємо, у 2026 році з'являться нові купюри євро – вперше за більш ніж 20 років Європейський центральний банк (ЄЦБ) повністю оновлює дизайн валюти. З'являться банкноти із птахами, річками, водоспадами та знаковими європейськими культурними символами замість звичних архітектурних мотивів.