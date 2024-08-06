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Оточення Медведчука досі контролює українську адвокатуру – розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Оточення Медведчука досі контролює українську адвокатуру – розслідування
Касаційний адміністративний суд 25 липня відмовив Медведчуку у відкритті касаційного провадження про повернення йому права займатися адвокатською діяльністю
фото: з відкритих джерел

Адвокати нарікають, що за понад десять років «правління» Ізовітової Національна асоціація та Рада адвокатів не висловлювали позицій щодо історичних державних подій

Партнери колишнього нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука навіть після його затримання  продовжують зберігати вплив та ключові посади у системі української адвокатури. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

У 2012 році згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» була створена Національна асоціація адвокатів України – професійна організація, до складу якої автоматично увійшли усі адвокати країни. Ця структура об’єднує у собі органи самоврядування, які мають вплив на те, кому видавати свідоцтво адвоката, а кого його позбавляти. 

Від початку створення Національної асоціації її очолила Лідія Ізовітова, яку в медіа та у адвокатському середовищі називають «людиною Медведчука». Попри те що термін її перебування на посаді закінчився ще у 2022 році, вона досі є головою асоціації. 

Як йдеться у розслідуванні, ще з початку 2000-их років Ізовітова та Медведчук «перетиналися» в організації «Спілка адвокатів України» : Віктор Медведчук був її засновником, а Лідія Ізовітова – віце-президентом. Водночас тоді Ізовітова мала посаду у Вищій раді юстиції, яка відповідала за формування суддівського корпусу. 

Адвокати нарікають, що за понад десять років «правління» Ізовітової Національна асоціація та Рада адвокатів не висловлювали позицій щодо історичних державних подій. 

Так, Національна асоціація адвокатів України у 2014 році не засудила диктаторські закони 16 січня та не висловила позиції щодо дій режиму Януковича і побиття людей на Майдані під час Революції Гідності. Тоді група адвокатів підписала Акт недовіри до керівництва Національної асоціації адвокатів України. 

У 2016 році ані сама Ізовітова, ані очолювана нею Національна асоціація адвокатів жодним чином не відреагувала на створений у так званій «ДНР» «реєстр адвокатів». 

Вже у 2023 році на сайті Національної асоціації Ізовітова критикує зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт, у якому пропонують ввести кримінальну відповідальність для адвокатів, які працюють на окупованих територіях, визнаючи легітимність влади окупантів.

«З 2014 року керівництво Національної асоціації не висловило жодного слова відносно дій Росії. Не ініційовано притягнення до відповідальності відносно жодного зрадника і колаборанта», с зауважив адвокат, а нині військовослужбовець ЗСУ Ілля Костін.

Важливу посаду у структурах української адвокатури нині займає колишня парламентська помічниця Віктора Медведчука Зоя Темнохудова. 

Як повідомляють журналісти, Темнохудова була не лише помічницею, а й поділяла ідеологічні цінності політика Медведчука. Зокрема, в 2020-му році в інтерв’ю місцевому медіа вона зауважила, що їй імпонують ідеї мирної України, які відстоює Медведчук.  Темнохудова – адвокат із Закарпаття, а також депутат Закарпатської обласної ради від ПЗЖМ (раніше відома як ОПЗЖ).

У 2022 році Рада адвокатів Закарпаття обрала Темнохудову своєю представницею до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України. Ця структура контролює здачу кваліфікаційних іспитів адвокатами та дисциплінарні провадження. 

Як повідомлялося, Касаційний адміністративний суд 25 липня відмовив колишньому нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку у відкритті касаційного провадження про повернення йому права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Віктор Медведчук, підозрюваний СБУ у державній зраді, намагався довести, що його нібито незаконно позбавили права на адвокатську діяльність в Україні. Кум російського диктатора Володимира Путіна звернувся до касації після того, як програв апеляцію в червні 2024 року.

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Теги: Віктор Медведчук державна зрада адвокат

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