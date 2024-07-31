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Екснардеп-зрадник балотується у російську Раду Федерації

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Екснардеп-зрадник балотується у російську Раду Федерації
 Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоптом»
фото: з відкритих джерел

Російські ЗМІ пишуть, що Деркач тепер має російське громадянство та проживає в Астрахані

Колишній народний депутат України Андрій Деркач, якого обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні, став одним із кандидатів у російську Раду Федерації від Астраханської області. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ. 

Російські ЗМІ повідомили, що губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у разі перемоги на майбутніх виборах глави регіону пропонує до Ради Федерації РФ ексдепутата Верховної Ради України Андрія Деркача. У відповідному документі вказано, що він має російське громадянство та проживає в Астрахані.

Нагадаємо, Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоптом». Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню України.

Нагадаємо, у 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Зокрема він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що він одержав щонайменше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

У 2019 році Деркача обрали народним депутатом 9 скликання по 159 округу (Сумська область) як безпартійного самовисуванця.

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Теги: Андрій Деркач росія державна зрада

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