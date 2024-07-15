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Роману Червінському призначено заставу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Роману Червінському призначено заставу
Суд призначив Червінському заставу у дев'ять млн грн
фото з відкритих джерел

27 народних депутатів та окремо 51 людина виявили бажання взяти Червінського на поруки

Суд у справі колишнього військовослужбовця Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Романа Червінського дав можливість підозрюваному вийти на волю під заставу у дев'ять млн грн. Про це повідомив адвокат Червінського Костянтин Глоба.

Адвокат розповів, що засідання тривало сім годин без перерви. 

За словами Глоби, 27 народних депутатів та окремо 51 людина виявили бажання взяти Червінського на поруки.

Водночас ще один адвокат розвідника, Віктор Василюк, стверджує, що Червінського вже відпустили під заставу.

Раніше повідомлялося, що розгляд справи ексрозвідника Романа Червінського перенесено на 13:00 24 липня. Причиною переносу стало те, що із чотирма потерпілими був розірваний договір щодо представництва їх інтересів у суді. Раніше ще двоє потерпілих заявляли, що не погоджуються із цим статусом і потерпілими себе не визнають. Загалом у справі проходило 17 потерпілих.

Загалом у справі проходило 17 потерпілих. Саме таку кількість осіб прокуратура викликала для свідчень на попередніх слуханнях.

Нагадаємо, Романа Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому «Канатове» у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром «Канатове» на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено два бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

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Теги: прокуратура суд адвокат пілот аеродром

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