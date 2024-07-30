Суд арештував додаткові активи, що належали родичам Медведчука і Козака

У власність держави перейшли земля, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові

Загальна вартість арештованого майна становить майже 400 млн грн

В управління держави передано додаткові активи Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«За матеріалами Служби безпеки та ДБР суд арештував додаткові активи, що належали братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Мова йде про землю, корпоративні права, майнові комплекси і автотранспорт чотирьох підприємств у Львові. Серед них – завод з виробництва бетону та будівельна компанія», – йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що загальна вартість арештованого майна становить майже 400 млн грн. Відповідні активи передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Таким чином в управлінні держави додатково перебуватимуть понад 10 тис. м² нерухомості та понад 70 одиниць автотранспорту і будівельної техніки компаній Сергія Медведчука та Богдана Козака.

Нагадаємо, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали докази злочинної діяльності Сергія Медведчука та Богдана Козака – братів колишніх народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються у держзраді. Наразі усі четверо переховуються за межами України і здійснюють підривну діяльність на користь РФ.

Наприкінці квітня Державне бюро розслідувань провело обшуки у братів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Вони проходять у Львові та Львівській області за місцями реєстрації та власності осіб. У справі йдеться про можливий незаконний видобуток їхньою фірмою піску в кар’єрах на Львівщині. Про це пише Bihus.Info з посиланням на джерела у ДБР.

Згодом у червні Державне бюро розслідувань передало в управління Національному агентству з виявлення активів (АРМА) підприємство найближчих родичів підозрюваних у державній зраді екс-народних депутатів Сергія Медведчука та Тараса Козака вартістю $5 млн.