17 тисяч – наперед. Адвокат: ТЦК на власний розсуд накладають штрафи ще до закінчення строку оновлення даних

Як запевняють в Міноборони, автоматично штрафи накладатися не будуть, але це може статися протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення

Декому, хто оновив дані до 16 липня, не вдалося уникнути нових збільшених штрафів

Після вступу закону в дію ТЦК отримали право виписувати штрафи без складання адміністративного протоколу і рішення суду. Тож після 18 травня штрафи почали накладати на тих, хто раніше не стояв на обліку або мав тільки приписне посвідчення. Про це для «Главкому» повідомив адвокат Роман Сімутін.

За його словами, це не мало масового характеру, аби не відлякувати людей від оновлення і візитів до ТЦК.

Як запевняють в Міноборони, автоматично штрафи накладатися не будуть, але це може статися протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення працівниками ТЦК в системі «Оберіг» і до одного року з моменту його вчинення. Навіть якщо у людини була поважна причина не оновити дані вчасно (наприклад, перебування на лікарняному), в Міноборони стверджують, що від відкриття адміністративного провадження це не вбереже. Утім, такі рішення можна буде оскаржити в суді, надавши відповідні документи щодо неможливості своєчасно зробити оновлення.

Як відомо, тим хто до 16 липня не оновить дані, повістку можуть надіслати за місцем реєстрації. До того ж, це загрожує постановою про штраф згідно ст. 210-1 КУпАП – від 17 до 25,5 тис. грн. Вибір конкретної суми – суб’єктивний і залежить від рішення керівництва ТЦК.

Нагадаємо, військовозобов’язані мають оновити свої дані до 16 липня. Однак цей крок ще не означає автоматичну мобілізацію. Про це заявив директор Департаменту кадрової політики Міноборони України Марк Андрусяк.

Раніше у Міністерстві оборони України роз’яснили норми закону щодо оновлення військово-облікових даних і передбачених законодавством штрафів.

Крім того, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.

До слова, деякі жінки також мають стати на військовий облік і оновити свої дані в ТЦК. Військовозобов'язаних можуть покарати штрафом за порушення правил військового обліку під час воєнного стану.