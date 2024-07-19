Головна Новини
search button user button menu button

Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
У Раді Європи підтримують розвиток Національної асоціації адвокатів України
з відкритих джерел

Сторони обговорили пов’язані з війною виклики в контексті роботи Національної асоціації адвокатів України

16 липня 2024 року в Києві голова Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів України. Під час зустрічі адвокати обговорили з представником Ради Європи пов’язані з війною виклики в контексті діяльності НААУ та можливі шляхи співпраці для посилення імплементації європейських стандартів. Про це повідомляє Офіс Ради Європи в Україні та Національна асоціація адвокатів України.

Українських адвокатів на цій зустрічі представляли голова НААУ та Ради адвокатів України Лідія Ізовітова, віце-президент Асоціації Валентин Гвоздій, а також керівник секретаріату НААУ Вадим Красник.

В обговоренні робочих питань також взяла участь менеджерка проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду» Ірина Кушнір.

Сторони обговорили пов’язані з війною виклики в контексті діяльності НААУ та можливі шляхи співпраці для посилення імплементації стандартів Ради Європи. 

Нагадаємо, що 14 грудня 2022 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив План дій РЄ для України «Стійкість, відновлення та відбудова» 2023-2026.

Зокрема серед заходів, що спрямовані на забезпечення підтримки системи правосуддя відповідно до європейських стандартів у галузі прав людини пунктом 2.1 Плану дій передбачено надання стратегічних та юридичних консультацій органам державної влади, а також адвокатурі та системі безоплатної правничої допомоги .

Крім цього, планується зміцнювати професійну спроможність юристів, підвищувати якість юридичної освіти та підтримати розвиток НААУ, інших юридичних асоціацій та громадських організацій, а також системи БПД.

Учасники зустрічі домовились в подальшому провести обговорення з відповідними менеджерами проєктів Ради Європи питань щодо визначення потенційних майбутніх конкретних дії щодо підтримки НААУ.

Читайте також: Адвокатам, які пішли на фронт, приготуватися! Час зректися професії?
Теги: Європа адвокат правосуддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Металевий паркан на пляжі «Ібіца» в одеській Аркадії
Обурення одеситів допомогло: паркан посеред пляжу в Аркадії демонтували
21 червня, 20:51
Шмигаль наголосив, що «транспортний безвіз» уже посилив економіку України
Продовження «транспортного безвізу» з ЄС та санкції проти Росії. Головне за 20 червня
20 червня, 21:00
У Румунії було шість інцидентів з російськими дронами після обстрілів портової інфраструктури в Одесі та на Дунаї
Румунія заявила про шість інцидентів з російськими БпЛА на її території
22 червня, 00:57
Військова кар'єра Паламарчука розпочалася ще у 2014-2015 роках, коли він брав участь у АТО
Батько трьох дітей, талановитий юрист і найкращий ротний. Згадаймо Василя Паламарчука
7 липня, 09:00
Один із очевидців конфузу Байдена на саміті НАТО написав Politico: «Oh my f**king God»
Politico: Європейські чиновники занепокоєні обмовками Байдена
13 липня, 08:48
Суд призначив Червінському заставу у дев'ять млн грн
Роману Червінському призначено заставу
15 липня, 22:30
Туризм у Європі може сягти рекордного доходу у 800 мільярдів євро
Доходи від туризму у Європі б'ють рекорди: які курорти обирають мандрівники
15 липня, 12:03
Евакуація Трампа з місця скоєння замаху
Україна відреагувала на абсурдний лист Медведчука до Трампа
16 липня, 17:47
Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним
Як спека впливає на відключення світла? Відповідь глави «Укренерго»
Сьогодні, 10:09

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
18K
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
15K
Затримано бізнесмена, який забезпечував їжею Київ на початку війни
14K
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
12K
Кабмін спростив призначення субсидій
6483
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua