Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів

Сторони обговорили пов’язані з війною виклики в контексті роботи Національної асоціації адвокатів України

16 липня 2024 року в Києві голова Офісу Ради Європи в Україні Мачей Янчак зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів України. Під час зустрічі адвокати обговорили з представником Ради Європи пов’язані з війною виклики в контексті діяльності НААУ та можливі шляхи співпраці для посилення імплементації європейських стандартів. Про це повідомляє Офіс Ради Європи в Україні та Національна асоціація адвокатів України.

Українських адвокатів на цій зустрічі представляли голова НААУ та Ради адвокатів України Лідія Ізовітова, віце-президент Асоціації Валентин Гвоздій, а також керівник секретаріату НААУ Вадим Красник.

В обговоренні робочих питань також взяла участь менеджерка проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду» Ірина Кушнір.

Сторони обговорили пов’язані з війною виклики в контексті діяльності НААУ та можливі шляхи співпраці для посилення імплементації стандартів Ради Європи.

Нагадаємо, що 14 грудня 2022 року Комітет міністрів Ради Європи ухвалив План дій РЄ для України «Стійкість, відновлення та відбудова» 2023-2026.

Зокрема серед заходів, що спрямовані на забезпечення підтримки системи правосуддя відповідно до європейських стандартів у галузі прав людини пунктом 2.1 Плану дій передбачено надання стратегічних та юридичних консультацій органам державної влади, а також адвокатурі та системі безоплатної правничої допомоги .

Крім цього, планується зміцнювати професійну спроможність юристів, підвищувати якість юридичної освіти та підтримати розвиток НААУ, інших юридичних асоціацій та громадських організацій, а також системи БПД.

Учасники зустрічі домовились в подальшому провести обговорення з відповідними менеджерами проєктів Ради Європи питань щодо визначення потенційних майбутніх конкретних дії щодо підтримки НААУ.