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Намагався схилити посадовців до зради. ДБР повідомило підозру ексміністру МВС Захарченку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Намагався схилити посадовців до зради. ДБР повідомило підозру ексміністру МВС Захарченку
Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко у лютому 2014 року втік до Росії
фото з відкритих джерел

Ексміністр МВС телефонував українським посадовцям з пропозицією підписати договір з РФ про так звану «дружбу і захист»

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому міністру внутрішніх справ та колаборанту Віталію Захарченку, який намагався у 2022 році схилити українських окремих посадовців до зради. Про це повідомляє ДБР

За даними правоохоронців, одразу після російського повномасштабного вторгнення в Україну, підозрюваний телефонував українським посадовцям з пропозицією підписати договір з РФ про так звану «дружбу і захист», що означало добровільну здачу ворогу територій за що чиновники б отримали «високі посади».

«При цьому, зрадник наголошував, що діє від імені керівництва РФ. Надалі, ексміністр брав участь у створенні та публікаціях низки відеозаписів, дайджестів, з метою формування в суспільстві антивладних настроїв для надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України», – йдеться в повідомленні.

У своїх виступах зрадник України виправдовує та визнає правомірною збройну агресію Росії проти України, прославляє представників збройних формувань РФ.

У лютому 2014 року, після вчинення вказаних злочинів та усвідомивши перемогу Революції Гідності, Захарченко втік до РФ, де почав сприяти розвитку подій з введенням Російською Федерацією військ для окупації суверенних територій нашої держави. За втілення планів агресора підозрюваний отримав російське громадянство та почав вести активне соціальне життя з метою надання допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Фігурант підозрюється у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Максимальне покарання за цими статтями – 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатиме про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка та його заступника. Їх арештували через справи Майдану.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття злочинів колишніх високопосадовців часів біглого президента Януковича. Одним з таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи.

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Теги: МВС підозра ДБР колабораціонізм державна зрада

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