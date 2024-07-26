Медведчук утретє просився поновити свідоцтво адвоката: рішення суду

Медведчук намагався довести, що його нібито незаконно позбавили права на адвокатську діяльність в Україні

Тепер екснардеп, підозрюваний у держзраді, позбавлений права відновити роботу адвокатом на території України

Касаційний адміністративний суд 25 липня відмовив колишньому нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку у відкритті касаційного провадження про повернення йому права займатися адвокатською діяльністю в Україні. Про це повідомила громадська ініціатива «Голка» з покликанням на копію судової ухвали Верховного суду.

Віктор Медведчук, підозрюваний СБУ у державній зраді, намагався довести, що його нібито незаконно позбавили права на адвокатську діяльність в Україні. Кум російського диктатора Володимира Путіна звернувся до касації після того, як програв апеляцію в червні 2024 року.

За словами голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області Володимира Поліщука, минулого року адвокати Ілля Костін та Роман Титикало подали скаргу на Медведчука. Суд її розглянув та притягнув екснардепа до адміністративної відповідальності, яка передбачає припинення адвокатської діяльності в Україні.

Віктор Медведчук не погодився з рішенням суду першої інстанції та подав до суду спочатку апеляційну, а згодом і касаційну заяви. У касаційній скарзі колишній нардеп апелював до того, що нібито суд помилково визнав його справу незначної складності, та заявляв, що справа про поновлення його адвокатської діяльності має «важливе виняткове значення для інституту адвокатури в Україні».

Однак суд не визнав справу Медведчука такою, яка становить суспільний інтерес, та відмовив йому у відкритті касаційного провадження. Так екснардеп програв усі три інстанції та не має права відновити роботу адвокатом на території України. Ухвала набрала сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, що Національна асоціація адвокатури України – організація, яку з листопада 2012 року очолює Лідія Ізовітова, давня соратниця обвинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука. Лише ця установа видає свідоцтво адвоката, яке легко втратити, якщо не платити внески, не проходити платні курси та не набирати бали. Деякі адвокати, які пішли на фронт захищати Україну, все ж наважились на боротьбу з асоціацією-монополістом – у відповідь їх позбавили права займатися адвокатською діяльністю.

До слова, правоохоронці зібрали докази, які доводять незаконність приватизації державного нафтопроводу «Самара – Західний напрямок», відомого як «Труба Медведчука». Нині про підозру повідомлено екснардепу Віктору Медведчуку та чотирьом представникам колишнього топменеджменту «Прикарпатзахідтрансу», які заволоділи та управляли нафтопроводом.