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Позбавлення держнагород зрадників: Зеленський ініціював законопроєкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Позбавлення держнагород зрадників: Зеленський ініціював законопроєкт
Зеленський наголосив, що просить Раду розглянути законопроєкт найближчим часом
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Мною ініційовано законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо»

Президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород зрадників. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. 

За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України».

«Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі «Героя України», ордена «За заслуги» та інші, але вибрав для себе не Україну – вибрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території», – уточнив Зеленський.

За його словами, зараз в Україні потрібен механізм позбавлення таких людей державних нагород, оскільки вони заслуговують називатися лише «зрадниками».

Зеленський наголосив, що просить Раду розглянути такий законопроєкт найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яке було присвячене темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. 

Читайте також: Головні генерали країни. Кого найбільше нагороджував президент 
Теги: державна зрада державні нагороди Володимир Зеленський

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