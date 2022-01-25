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    Партія Медведчука придумала, як привести Україну «до миру»

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    Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко розповів у Раді, як&nbsp;&laquo;знизити напругу в країні і ззовні&raquo; - Партія Медведчука придумала, як привести Україну «до миру»
    Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко розповів у Раді, як «знизити напругу в країні і ззовні»
    скріншот з відео

    Політсила Медведчука і Бойка зареєструвала проєкт постанови про невідкладну імплементацію Мінських угод

    Партія «Опозиційна платформа – За життя» зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про невідкладну імплементацію Мінських угод. Про це повідомив співголова ОПЗЖ Юрій Бойко.

    Під час виступу Бойко заявив, що робота Тристоронньої контактної групи наразі «заблокована» і «фактично не працює «Нормандський формат».

    «Наша фракція зареєструвала постанову Верховної Ради із невідкладного втілення в життя імплементації Мінських угод і припинення бойових дій», – каже Бойко. Він додав, що це «одразу дозволить знизити напругу в країні і ззовні».

    На завершення свого виступу Бойко повідомив, що парламент мусить саморозпуститись, якщо не може прийняти рішення, які мають «привести країну до миру».

    Варто додати, що нормандські радники зустрінуться у Парижі. Це відбудеться вже завтра, 26 січня.

    До слова, російська Держдума розгляне питання визнання «ЛНР» та «ДНР» у лютому.

    Тим часом Верховна Рада готує звернення до міжнародних організацій через російську загрозу.

    Напередодні командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

    Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну.

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    Теги: Нормандський формат Росія війна Юрій Бойко агресія Опозиційна платформа — За життя
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    Партія Медведчука придумала, як привести Україну «до миру»