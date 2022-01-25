Партія Медведчука придумала, як привести Україну «до миру»

«знизити напругу в країні і ззовні»

Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко розповів у Раді, як «знизити напругу в країні і ззовні»

Політсила Медведчука і Бойка зареєструвала проєкт постанови про невідкладну імплементацію Мінських угод

Партія «Опозиційна платформа – За життя» зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови про невідкладну імплементацію Мінських угод. Про це повідомив співголова ОПЗЖ Юрій Бойко.

Під час виступу Бойко заявив, що робота Тристоронньої контактної групи наразі «заблокована» і «фактично не працює «Нормандський формат».

«Наша фракція зареєструвала постанову Верховної Ради із невідкладного втілення в життя імплементації Мінських угод і припинення бойових дій», – каже Бойко. Він додав, що це «одразу дозволить знизити напругу в країні і ззовні».

На завершення свого виступу Бойко повідомив, що парламент мусить саморозпуститись, якщо не може прийняти рішення, які мають «привести країну до миру».

Варто додати, що нормандські радники зустрінуться у Парижі. Це відбудеться вже завтра, 26 січня.

До слова, російська Держдума розгляне питання визнання «ЛНР» та «ДНР» у лютому.

Тим часом Верховна Рада готує звернення до міжнародних організацій через російську загрозу.

Напередодні командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну.

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