Нормандські радники зустрінуться у Парижі. Названа дата

Зустріч лідерів четвірки анонсували в Офісі президента України

Зустріч політичних радників «нормандської четвірки» відбудеться у середу, 26 січня. Переговори пройдуть у Парижі. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на коментар Дарини Зарівної, спікерки голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як відомо, Україну на переговорах представить сам Єрмак. Від Росії буде заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, із боку Німеччини – радник німецького канцлера Йенс Плетнер, а Франції – радник президента Еммануель Бонн.

Зауважимо, що російські з посиланням на джерела повідомдяють, що зустрічі радників у Парижі повинні відбутися 25 січня.

Нагадаємо, 10 січня у Києві керівник ОП Андрій Єрмак зустрічався з радником канцлера ФРН з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Раніше повідомлялося, що помічниця державного секретаря Карен Донфрід заявила, що США не братимуть участь в переговорах в рамках «нормандського формату». Під час брифінгу вона зазначила, що попри це Штати готові й далі підтримувати процес, а також сприяти виконанню Мінських домовленостей.

Раніше стало відомо, що Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

Нагадаємо, глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що «нормандський формат» повернуто до робочого стану. Відповідну заяву він зробив під час свого виступу в комісії із закордонних справ Національних зборів країни.

«Нормандський формат був тривалий час у неробочому стані, але зараз він знову запрацював», – сказав міністр.

Також президент Франції Еммануель Макрон закликав Євросоюз якнайшвидше виробити новий план загальноєвропейської безпеки, що включає заходи послаблення напруженості у відносинах з Росією. Французький президент заявив про необхідність «відвертого та вимогливого» діалогу з Росією.

Макрон переконаний, що «нормандський формат» зберігає свою актуальність. Водночас Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією.

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