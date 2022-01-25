Держдума розгляне питання визнання «ЛНР» та «ДНР» у лютому

Автори проекту відповідної постанови – російські комуністи

Упродовж лютого Державна дума РФ розгляне проект звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання Росією «ЛНР» та «ДНР». Про це повідомляє російське інформагентство «РИА-Новости», посилаючись на ініціаторів законопроекту – депутатів Держдуми від фракції Компартії Російської Федерації (КПРФ).

«Погоджувальна рада Думи прийняла рішення розглянути постанову в лютому», – зазначив перший заступник голови фракції комуністів Микола Коломейцев.

Нагадаємо, 19 січня представники Комуністичної партії РФ внесли до Держдуми проект звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо необхідності визнання так званих республік «ДНР» та «ЛНР» – окупаційних режимів, утворених росіською владою на території захоплених районів Луганскьої та Донецької областей..

21 січня спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Держдума РФ найближчим часом обговорить можливість визнання так званих «ДНР» та «ЛНР».

Раніше повідомлялося, що Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів.

Також раніше повідомлялося, що чиновник «ДНР» втік із Києва на окупований Донбас.

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