Командувач ООС назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну

Серед різних сценаріїв 20 лютого – потенційна дата початку нового вторгнення РФ

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що його сили завдадуть великих втрат будь-яким окупантам. За його словами, українські захисники «сповнені рішучості спустошити будь-яку російську силу, достатньо нерозумну, щоб вторгнутися на їхню батьківщину». Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Times.

«У нас близько пів мільйона людей, які пройшли в цій країні війну, в якій вони когось або щось втратили. Пів мільйона, які втратили рідних, домівку чи друзів, і вони готові голими руками роздирати росіян», – заявив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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За словами командувача, якщо розвідці вдасться передбачити напрямок основного російського удару, то після перших великих втрат вони далі не підуть.

«Путін усвідомлює, що після великих втрат його армія може зупинитися сама», – говорить він.

У розмові з The Times Павлюк сказав, що серед різних сценаріїв 20 лютого – потенційна дата початку нового вторгнення РФ – саме тоді закінчуються зимові Олімпійські ігри в Пекіні, а також завершаться спільні російсько-білоруські навчання на кордоні України. Також, за його словами, Росія розгорнула 54 бойові тактичні групи, у тому числі 36 балістичних ракет середньої дальності «Іскандер».

Раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

Як стало відомо, США підготували 18 сценаріїв дій на випадок «російського вторгнення» в Україну, заявила заступник американського держсекретаря Вікторія Нуланд.

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