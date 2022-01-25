Верховна Рада готує звернення до міжнародних організацій через російську загрозу

Нардепи розглянуть законопроєкти, що спрямовані на протидію російській агресії

Сьогодні на пленарному засіданні народні депутати планують розглянути звернення парламенту до міжнародних парламентів, урядів та організацій про неприйнятність військового шантажу щодо України з боку Російської Федерації. Про це йдеться у порядку денному, оприлюдненому на сайті Ради.

Проєкт постанови «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України» (№6543) запланований до розгляду п‘ятим питанням.

Перед цим депутати мають намір розблокувати підписання головою Ради та президентом законів «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління» (№ 5572) та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (№6055), відхиливши проєкти постанов про їх скасування.

Нардепи також планують утворити парламентську Тимчасову спеціальну комісію з питань перевірки можливих фактів порушення Уповноваженим Верховної Ради з прав людини присяги (проєкт постанови №6322).

Окрім цього, порядком денним до розгляду в повторному першому читанні пропонуються законопроєкт «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (№2683).

Своєю чергою, у другому читанні планується розгляд проєктів «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень» (№6084), «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні» (№3415), «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення» (№5490).

Як відомо, перед початком пленарного засідання відбудеться закрита робоча зустріч за участі керівництва Верховної Ради, міністра оборони Олексія Резнікова, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та голів парламентських фракцій і груп щодо питань національної безпеки та оборони.