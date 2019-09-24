Партія Порошенка вимагає пояснити позицію Верещук, яка заявила про перегляд відносин з НАТО



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Представник уряду в парламенті Ірина Верещук заявила, що Україна повинна переглянути підхід до відносин з НАТО

«Будь-які публічні заклики щодо ревізії курсу України на набуття членства в НАТО чи відтермінування цих планів, фактично, є закликом не виконувати Конституцію», - підкреслили у «ЄС»

Депутати фракції «Європейська Солідарність» направили звернення до прем’єр-міністра та голови Верховної Ради з вимогою роз’яснити заяви народного депутата від «Слуги народу», члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представника уряду в парламенті Ірини Верещук, що Україна повинна переглянути підхід до відносин з НАТО і відтермінувати ідею вступити до Альянсу.

Про це 24 вересня повідомляє пресслужба політсили.

Фракція «ЄС» нагадала, що «невід’ємною частиною Конституції України визначено незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».

«Тому будь-які публічні заклики щодо ревізії курсу України на набуття членства в НАТО чи відтермінування цих планів, фактично, є закликом не виконувати Конституцію України», - підкреслили у політсилі.

Також, зазначається, що занепокоєння депутатів викликає й те, що озвучена Верещук позиція була висловлена саме представником уряду в парламенті, і подана як перспективна лінія щодо зміни зовнішньополітичного курсу держави.

Звернення підписали народні депутати фракції «Європейська Солідарність» А.В. Герасимов, І.В.Геращенко, І.О. Климпуш-Цинцадзе, М.М. Іонова, Н.П. Южаніна, І.В. Фріз, Р.М. Павленко, С.Р. Федина, М.В. Забродський, М. Джемілєв, М.В. Саврасов, О.О. Гончаренко, Я.В. Зінкевич.

До слова, раніше п’ятий президент України Петро Порошенко нагадав команді Зеленського про дві надійні безпекові угоди - Вашингтонський договір і Варшавський договір.