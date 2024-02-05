Патова ситуація: прессекретар Зеленського пояснив слова президента про фронт

Сергій Никифров: «У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи»

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RAI не говорив про «патову» ситуацію на фронті. Коментуючи сухопутну частину операцій, зокрема, контрнаступ на півдні він описав це як «стагнацію». Таке уточнення зробив прессекретар президента Сергій Никифоров.

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«В інтерв’ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто «патову» ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний «зерновий коридор», а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні», – зазначив Никифоров.

Тож він наголосив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як «патову». «Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи», – сказав Никифоров.

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Також він надав оригінал відповіді президента України в інтерв'ю телеканалу RAI. «Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували «зерновий коридор», незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю італійському телеканалу Rai1. У ньому глава держави розповів, зокрема, про ситуацію на фронті, наміри російських окупантів, прокоментував інформацію про звільнення Залужного та можливе обрання Трампа президентом США.

Триває 712-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.