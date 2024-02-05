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Патова ситуація: прессекретар Зеленського пояснив слова президента про фронт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Патова ситуація: прессекретар Зеленського пояснив слова президента про фронт
Нікіфоров вважає, що журналісти не вірно потрактували слова президента
фото: Офіс президента

Сергій Никифров: «У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи»

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу RAI не говорив про «патову» ситуацію на фронті. Коментуючи сухопутну частину операцій, зокрема, контрнаступ на півдні він описав це як «стагнацію». Таке уточнення зробив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«В інтерв’ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто «патову» ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний «зерновий коридор», а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні», – зазначив Никифоров.

Тож він наголосив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як «патову». «Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи», – сказав Никифоров.

Також він надав оригінал відповіді президента України в інтерв'ю телеканалу RAI. «Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект – ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували «зерновий коридор», незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, – ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки – це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією – ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю італійському телеканалу Rai1. У ньому глава держави розповів, зокрема, про ситуацію на фронті, наміри російських окупантів, прокоментував інформацію про звільнення Залужного та можливе обрання Трампа президентом США.

Триває 712-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.  Загалом ворог завдав 1 ракетний та 43 авіаційних удари, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Володимир Зеленський Сергій Никифоров

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