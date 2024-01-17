Нова допомога від Німеччини, підозра бізнесмену Гринкевичу. Головне за 17 січня

До нового пакету військової допомоги від Німеччини ввійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери

Новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини, ДБР оголосило підозру бізнесмену Гринкевичу та його сину, Бундестаг провалив голосування за постачання Україні ракет Taurus. «Главком» склав добірку новин 17 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли снаряди, безпілотники та бронетранспортери.

До нового військового пакету увійшли:

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боєприпаси для танків Leopard 1A5;

25 безпілотників-розвідників RQ-35 Heidrun;

вісім бронетранспортерів;

16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

п'ять автівок для прикордонників;

три цивільні автівки;

50 терміналів зв’язку SatCom;

500 світлодіодних ламп;

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів;

майже 2 тис. бойових шоломів M92.

СБУ викрила нові схеми ухилення від призову

Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Так, на Закарпатті правоохоронці зібрали доказову базу на організаторів ухилянтської схеми, яка передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу «лісовими стежками». У Запоріжжі СБУ викрила схему, під час якої зловмисники фабрикували висновки лікарських обстежень військовозобов’язаних.

ДБР оголосило підозру бізнесмену Гринкевичу та його сину

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його сина Романа та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній.

Грузинський бізнесмен став очільником наглядової ради «Укроборонпрому»

Бізнесмен із Грузії Давід Ломджарія 16 січня став головою наглядової ради «Українська оборонна промисловість». Він і раніше входив до складу ради як представник держави від Міністерства оборони.

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Зазначається, що серед основних обовʼязків Ломджарії на посаді: скликання засідання, організація плану роботи ради та контроль його виконання, утворення комітетів і координація їхньої діяльності, підготовка річного звіту наглядової ради.

Бундестаг провалив голосування за постачання Україні ракет Taurus

Сьогодні ввечері у Бундестазі відбулося голосування щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Чимало німецьких політиків, зокрема з опозиційної партії наполягали на тому, щоб надати ракети Україні. Однак, після довготривалих дискусій, німецькі депутати провалили поіменне голосування.

Зокрема, «За» проголосували 178 обранців, «проти» – 485, троє утрималися.