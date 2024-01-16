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Виступ Зеленського у Давосі: трансляція

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Виступ Зеленського у Давосі: трансляція
Зеленський виступає на форумі в Давосі
фото: скріншот з відео

Зеленський виступає на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі

Президент Володимир Зеленський, сьогодні, 16 січня виступає на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі зі спеціальним зверненням.

Як анонсувалося, разом із ним у панелі бере участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також повідомлялося, що Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі отримає послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією, яке йому передасть радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Теги: форум в давосі Володимир Зеленський

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