«На фронті – патова ситуація». Головні тези інтерв'ю Зеленського для Rai1

Президент України розповів про ситуацію на фронті, успіхах ЗСУ та попередив, що війна може прийти до ЄС

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю італійському телеканалу Rai1. У ньому глава держави розповів, зокрема, про ситуацію на фронті, наміри російських окупантів, прокоментував інформацію про звільнення Залужного та можливе обрання Трампа президентом США. «Главком» зібрав у добірку найважливіші тези президента.

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Головне з інтерв'ю:

Росія прорве нашу оборону і не зупиниться. Саме це станеться, якщо США зменшать допомогу Україні. Буде новий геополітичний порядок.

На фронті – патова ситуація через затримки з поставками зброї. Боєприпасів не вистачає. Потрібні сучасні технічні засоби.

За два роки важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не здатна значно просунутися вперед. Ми їх зупинили.

Сьогодні Україна має сильнішу армію, оснащену західними засобами. Ми досвідченіші.

Зеленський впевнений, що війна може прийти до ЄС, але до цього європейські армії не готові: «Де гарантія, що НАТО оперативно відреагує? Її немає».

Україна воює проти терористів і протистоїть країні, в якої одна з найбільших армій світу.

Президент України зазначив, що військово-морська операція «принесла позитивні результати»: «Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, так що ця прагматична частина операції з впливом на економіку була проведена позитивно».

Зеленський висловив сподівання, що в разі зміни влади у США після президентських виборів курс Вашингтона стосовно України не зміниться.

Країні необхідне «перезавантаження», що включає в себе зміни в керівництві, і «не лише військовому». Так Зеленський прокоментував інформацію щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

«Я ніколи не думав про те, щоб здатися за ці два роки війни. Я українець, люблю та захищаю Україну. Це мій обов'язок, не можна вірити у перемогу зла. Я знаю, що ми переможемо», – наголосив український президент.

Раніше повідомлялося, що ключовими завданнями України цьогоріч є створення системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами, запровадження нової філософії ведення бойових дій та опановування Силами оборони нових бойових можливостей.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що розвиток військового арсеналу та техніки може вирвати Україну із позицій оборонної війни. Зокрема мова йде про безпілотники.