Головна Країна Політика
search button user button menu button

«На фронті – патова ситуація». Головні тези інтерв'ю Зеленського для Rai1

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«На фронті – патова ситуація». Головні тези інтерв'ю Зеленського для Rai1
Володимир Зеленський дав інтерв'ю італійському телеканалу
фото: скріншот відео

Президент України розповів про ситуацію на фронті, успіхах ЗСУ та попередив, що війна може прийти до ЄС

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю італійському телеканалу Rai1. У ньому глава держави розповів, зокрема, про ситуацію на фронті, наміри російських окупантів, прокоментував інформацію про звільнення Залужного та можливе обрання Трампа президентом США. «Главком» зібрав у добірку найважливіші тези президента.

Головне з інтерв'ю: 

  • Росія прорве нашу оборону і не зупиниться. Саме це станеться, якщо США зменшать допомогу Україні. Буде новий геополітичний порядок.
  • На фронті – патова ситуація через затримки з поставками зброї. Боєприпасів не вистачає. Потрібні сучасні технічні засоби.
  • За два роки важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не здатна значно просунутися вперед. Ми їх зупинили.
  • Сьогодні Україна має сильнішу армію, оснащену західними засобами. Ми досвідченіші.
  • Зеленський впевнений, що війна може прийти до ЄС, але до цього європейські армії не готові: «Де гарантія, що НАТО оперативно відреагує? Її немає».
  • Україна воює проти терористів і протистоїть країні, в якої одна з найбільших армій світу.
  • Президент України зазначив, що військово-морська операція «принесла позитивні результати»: «Росія втратила багато кораблів, а в Чорному морі нам вдалося побудувати зерновий коридор, так що ця прагматична частина операції з впливом на економіку була проведена позитивно».
  • Зеленський висловив сподівання, що в разі зміни влади у США після президентських виборів курс Вашингтона стосовно України не зміниться.
  • Країні необхідне «перезавантаження», що включає в себе зміни в керівництві, і «не лише військовому». Так Зеленський прокоментував інформацію щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
  • «Я ніколи не думав про те, щоб здатися за ці два роки війни. Я українець, люблю та захищаю Україну. Це мій обов'язок, не можна вірити у перемогу зла. Я знаю, що ми переможемо», – наголосив український президент.

Раніше повідомлялося, що ключовими завданнями України цьогоріч є створення системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами, запровадження нової філософії ведення бойових дій та опановування Силами оборони нових бойових можливостей.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що розвиток військового арсеналу та техніки може вирвати Україну із позицій оборонної війни. Зокрема мова йде про безпілотники.

Теги: росія США ЗСУ війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Валерій Залужний інтерв'ю

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль не може дозволити, щоб у росіян виникли думки про здатність України збивати дефіцитні літаки в глибокому тилу
Кремль відчайдушно намагається зам'яти український успіх
16 сiчня, 13:51
У неділю, 21 січня в Донецьку внаслідок обстрілу ринку загинули й постраждали цивільні
Кремль знову вбиває жителів Донецька заради пропаганди
22 сiчня, 15:34
Вуличні бої в Хорремшехрі
Історія війни, досвід якої може бути для нас корисним
2 лютого, 22:00
2024 рік буде непростим. Головною політичною подією року стануть вибори у США: конкуренцію Трампу та Байдену може скласти Роберт Кеннеді-молодший
Рік, який визначить долю людства? Що кажуть візіонери та прогнозисти про 2024-й прогнози
6 сiчня, 08:45
Мобілізація пов’язана не з оголошенням війни, а з уведенням воєнного стану
Чи законна мобілізація без оголошення війни: роз’яснення екссудді Конституційного суду
16 сiчня, 11:03
Внаслідок російської атаки поранення отримали троє людей
Окупанти атакували Херсонщину: є постраждалі
17 сiчня, 15:17
У Харкові лунають вибухи
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову
8 сiчня, 07:43
Президент у Давосі проведе важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО
Зеленський прибув до Швейцарії: церемонія зустрічі (відео)
15 сiчня, 17:20
Конгрес досягнув угоди, попри зусилля Дональда Трампа та його союзників зірвати переговори
Конгрес США погодив текст угоди про безпеку кордону – The Guardian
26 сiчня, 03:20

Політика

Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я
Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Як зросло за рік виробництво дронів: відповідь Мінцифри
Як зросло за рік виробництво дронів: відповідь Мінцифри
До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)
До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)
Нардепи вимагають від Міноборони пояснень щодо повісток через електронний кабінет
Нардепи вимагають від Міноборони пояснень щодо повісток через електронний кабінет
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5600
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5272
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4475
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4431
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua