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Зеленський пояснив, що стане найболючішою втратою для керівництва РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пояснив, що стане найболючішою втратою для керівництва РФ
Зеленський наголосив, що заморожені російські активи за кордоном становлять близько $300 млрд
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей» 

Для російської влади втрата людських життів не настільки важлива, як втрата власних коштів гроші. Втрата активів буде найболючішою втратою для Кремля. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Заморожені російські активи за кордоном становлять близько $300 млрд. Усі кошти повинні бути використанні на підтримку України, що стане історичною можливістю змусити країну-терориста заплатити за своє зло.

«Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але понад усе не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них найболючішою втратою. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти і побачать, що світ сильніший за терор», – додав Володимир Зеленський.

За словами президента, рішення щодо використання заморожених активів для підтримки України буде справедливою та законною відповіддю на агресію Росії, а також правильним сигналом потенційним агресорам у світі.

«Я закликаю партнерів швидко рухатися до створення відповідної правової бази. Цього року ми маємо досягти відчутного прогресу в питанні використання заморожених російських активів на користь України. На шляху до цієї мети ми твердо покладаємося на лідерство «Групи семи», – додав президент.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу, ймовірно, вже в 2024 році розпочнуть процес конфіскації російських активів на користь України. Для цього вони мають створити єдині правила. Міністр вказав, що у питанні конфіскації активів є конкретні напрацювання у США та Євросоюзі. При цьому Бельгія вже передала податки з прибутку від російських активів на потреби України. За його словами, Україна активно намагалася прискорити роботу партнерів над цією ініціативою починаючи з 2023 року. Це стане одним із головних завдань у поточному році.

Раніше повідомлялося, що декілька держав Європейського союзу не підтримали висунуту Іспанією пропозицію використати для допомоги Україні прибуток із заморожених російських активів. Як пише видання Politico, дана пропозиція обговорювалася єврочиновниками під час зустрічі представників ЄС. За оцінками Іспанії, прибуток від резервів Банку Росії до 2027 року може сягнути € 17 млрд.

Нагадаємо, відсотки від російських коштів, заморожених Євросоюзом у рамках санкцій, на суму 3-4 млрд євро вже цієї зими Брюссель міг би спрямувати Києву. Але ЄС так і не зміг ухвалити остаточне рішення щодо механізму конфіскації заблокованих активів країни-агресора. Про це заявив економіст з Інституту перехідної економіки Банку Фінляндії Іїкка Корхонен.

Теги: росія гроші Володимир Зеленський

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