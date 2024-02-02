Понад 90% дронів на фронті вироблено в Україні – Зеленський

Зеленський повідомив, що Україна спланувала додатковий бюджет на виробництво дронів

Під час Ставки учасники обговорили ситуацію на фронті, виробництво дронів і снарядів

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед іншого обговорювалося питання снарядів та дронів. Про це повідомив президент у Telegram.

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«План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання», – йдеться в заяві.

За словами президента, загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво.

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Ще одним ключовим питанням Ставки стало виробництво та імпорт снарядів. Президент відзвітував про збільшення контрактів і прискорення роботи виробників.

Крім того, на Ставці розглянули всі ключові напрямки. Авдіївський напрямок Зеленський позначив як особливо складний.

Доповідали головком ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Едурад Москальов.

«Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили», – додав президент.

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Зокрема, члени Ставки обговорили нарощування фортифікаційних споруд та відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики та наші системні кроки.

Раніше деякі медіа і депутати писали, що на цій Ставці вирішиться доля Залужного як головнокомандувача ЗСУ, однак нічого не відбулося.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що розвиток військового арсеналу та техніки може вирвати Україну із позицій оборонної війни. Зокрема мова йде про безпілотники.

Раніше повідомлялося, що ключовими завданнями України цьогоріч є створення системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами, запровадження нової філософії ведення бойових дій та опановування Силами оборони нових бойових можливостей.