Головна Країна Політика
search button user button menu button

Понад 90% дронів на фронті вироблено в Україні – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Понад 90% дронів на фронті вироблено в Україні – Зеленський
Зеленський повідомив, що Україна спланувала додатковий бюджет на виробництво дронів
фото з відкритих джерел

Під час Ставки учасники обговорили ситуацію на фронті, виробництво дронів і снарядів

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед іншого обговорювалося питання снарядів та дронів. Про це повідомив президент у Telegram.

«План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання», – йдеться в заяві.

За словами президента, загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво.

Ще одним ключовим питанням Ставки стало виробництво та імпорт снарядів. Президент відзвітував про збільшення контрактів і прискорення роботи виробників.

Крім того, на Ставці розглянули всі ключові напрямки. Авдіївський напрямок Зеленський позначив як особливо складний.

Доповідали головком ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Едурад Москальов.

«Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили», – додав президент.

Зокрема, члени Ставки обговорили нарощування фортифікаційних споруд та відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики та наші системні кроки.

Раніше деякі медіа і депутати писали, що на цій Ставці вирішиться доля Залужного як головнокомандувача ЗСУ, однак нічого не відбулося.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що розвиток військового арсеналу та техніки може вирвати Україну із позицій оборонної війни. Зокрема мова йде про безпілотники.

Раніше повідомлялося, що ключовими завданнями України цьогоріч є створення системи забезпечення ЗСУ високотехнологічними засобами, запровадження нової філософії ведення бойових дій та опановування Силами оборони нових бойових можливостей.

Читайте також: План війни змінився. Переклад статті Валерія Залужного для CNN
Теги: війна Володимир Зеленський президент безпілотник озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Треба розвивати сучасні технології, аби мати перевагу на полі бою
Війни у майбутньому точно будуть. Чи ми готові до цього?
6 сiчня, 19:19
«Нам потрібні артилерія, постріли для неї, дрони і навчені люди»
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
10 сiчня, 15:57
Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах в Айові: що це означає
16 сiчня, 06:12
За передачу ракет Taurus Україні проголосували 178 обранців, проти – 485, троє утрималися
Бундестаг провалив голосування за постачання Україні крилатих ракет Taurus – DW
17 сiчня, 20:29
Центральна виборча комісія Росії опублікувала декларацію про доходи диктатора Володимира Путіна
Путін відзвітував про свої доходи за шість років
30 сiчня, 18:47
У 2023 році на Prozorro завершили закупівлі щонайменше 27 тисяч безпілотників на 2,6 млрд грн. Дрони купували 658 замовників
Дрони за бюджетні гроші. Чи стала місцева влада купувати більше? наші гроші
8 сiчня, 10:00
Бізнесменам можуть надати можливість купити броню від мобілізації
Купівля «броні» від мобілізації для бізнесу: нардеп озвучив розцінки
28 сiчня, 19:02
«Російський паспорт для мене – це клеймо», – наголосив екссуддя Львов і запевнив, що й надалі боротиметься за справедливість
«Питання російського паспорта не зняте». Екссуддя Львов розповів нові подробиці гучної справи
25 сiчня, 13:45
Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях показав руйнування
Ракетний удар по Слов’янську: стали відомі наслідки (відео)
27 сiчня, 08:51

Політика

Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я
Виробник пояснив вплив засобів РЕБ на здоров’я
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Міністр у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Як зросло за рік виробництво дронів: відповідь Мінцифри
Як зросло за рік виробництво дронів: відповідь Мінцифри
До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)
До Києва прибув глава МЗС Португалії Кравіньо (відео)
Нардепи вимагають від Міноборони пояснень щодо повісток через електронний кабінет
Нардепи вимагають від Міноборони пояснень щодо повісток через електронний кабінет
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст
Велике інтерв’ю Володимира Зеленського для італійського телеканалу Rai1: повний текст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5600
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5272
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4475
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4431
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua