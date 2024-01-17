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Трамп пропонує «помирити» Україну та Росію. Зеленський відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Трамп пропонує «помирити» Україну та Росію. Зеленський відреагував
За словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту
фото: скріншот з відео

Зеленський заявив, що Трампу потрібно «спочатку подумати, перш ніж щось говорити»

Президент України Володимир Зеленський нагадав експрезиденту США Дональду Трампу про необхідність думати, перш ніж щось казати. Так він відповів Трампу на слова про швидке завершення війни Росії проти України.

Глава держави нагадав, що Трамп нещодавно висловив упевненість, що може зупинити війну Росії проти України. Для цього він хоче сісти за стіл переговорів з лідерами РФ та України.

Також колишній американський лідер пообіцяв передати Україні більше озброєння, якщо диктатор Володимир Путін не зупиниться, а якщо Україна не зупиниться – забрати запаси.

Зеленський у відповідь поставив питання: що якщо Україна відмовиться від такої пропозиції – віддати свої території – і Трамп припинить допомогу, то як американський лідер діятиме потім у разі можливої окупації країни НАТО внаслідок поразки України?

«Тобто він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться», – додав він.

Таким чином, за словами Зеленського, у разі програшу України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту.

«І тому, я скажу так, мені батько так завжди казав: «Спочатку подумай – потім говори», – наголосив президент.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Зокрема, Зеленський вже встиг виступити зі спеціальним зверненням. Під час промови Зеленський заявив, що російська агресія стосується не лише України. Можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються.

Крім того, президент України розповів, скільки років російський диктатор Володимир Путін вкрав у світу.

Читайте також: Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: повний текст промови
Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський війна росія

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