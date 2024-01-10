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Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Литви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Литви
За словами президента, у ході переговорів передбачаються зустрічі з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу, а також зустрічі з представниками політичних сил
фото Delfi

Серед обговорюваних питань –  безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки

Сьогодні, 10 січня, президент Володимир Зеленський з неанонсованим візитом прибув до столиці Литви – Вільнюса. Про це глава держави повідомив у Telegram

«Наші надійні друзі та принципові партнери Литва, Естонія та Латвія. Згодом буду в Талліні та Ризі, а сьогодні – Вільнюс», – заначив Зеленський.

За його словами, у ході переговорів передбачаються зустрічі з президентом, прем’єр-міністром, спікером Сеймасу, а також зустрічі з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Серед обговорюваних питань –  безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕБ і дронів, подальша координація європейської підтримки.

«І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення», –  наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що українські біженці у столиці Литви зможуть ще рік безкоштовно користуватись міським громадським транспортом.

Нагадаємо, Литва до березня 2025 року продовжить тимчасовий захист для українських біженців. Процес продовження терміну тимчасового проживання незабаром розпочнеться. Про це заявила керівниця департаменту міграції Литви Евеліна Ґудзінскайте. 

Теги: Литва Володимир Зеленський переговори

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