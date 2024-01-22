Зняття головного конкурента Трампа з виборів у США, хакерська атака на Monobank: головне за ніч

Рон ДеСантіс зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США на користь Трампа

Рон ДеСантіс припиняє участь у перегонах за висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що припиняє участь у перегонах за висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Увечері 21 січня, знову почалися збої в роботі застосунку Monobank. На банк вчергове здійснили масштабні DDoS-атаки. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 22 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Зеленський зробив заяву щодо стеження за журналістами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки виявить винних у незаконному стеженні за українськими журналістами. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, повну версію якого оприлюднено Офісом президента.

На запитання журналіста про ситуацію з незалежними журналістами в Україні, яких «залякували, декого фізично», Зеленський відповів: «Одразу була відкрита кримінальна справа, це дуже важливо. Я запросив голову Служби безпеки України, а також отримав деталі від генерального прокурора. Напевно, хтось скаже: «Ну, був відеозапис медійників, нічого не сталося». Я вважаю, що сталося. І треба знайти відповіді на все це. І тому Служба безпеки буде це розслідувати, і все знайдуть».

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Судячи з питання про залякування, воно могло стосуватися ситуації з журналістом Юрієм Ніколовим. Однак відповідь президента про «відеозапис медійників» свідчить про те, що він говорив про незаконне спостереження за командою проєкту Bihus.Info.

Сенатор США сказав, коли буде досягнута угода, від якої залежить допомога Україні

Сенатор-демократ Кріс Кунс висловив оптимізм стосовно досягнення угоди з міграційної політики та посилення захисту кордону з Мексикою, «заручником» якої став пакет військової допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Про це сказав Кунс в інтерв'ю CNN 21 січня, передає The Hill.

При цьому Кунс поклав на республіканців у Палаті представників відповідальність, якщо угода не зможе пройти обидві палати американського Конгресу.

«Президент Байден просив Конгрес про участь і лідерство. Я оптимістично налаштований, що ми дуже близькі до того, щоб найближчими днями завершити роботу над пакетом, який зробить це можливим. І якщо республіканці в Палаті представників відмовляться прийняти його, розглянути і ухвалити, то вони будуть нести відповідальність за ще один рік, протягом якого мільйони людей страждатимуть, намагаючись дістатися до нашого південного кордону, щоб їм або відмовили, або в кінцевому підсумку депортували», – сказав Кунс.

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Міністр оборони Британії закликав ЄС збільшити підтримку України

Європейський союз має переконатися, що Україна може захищатись, а для цього необхідно збільшити допомогу. Про це розповів міністр оборони Британії Грант Шаппс передає BBC.

Британський міністр оборони наголосив, що «тепер не лише США, але і Європа має активізуватися та зробити свій внесок, аби переконатися, що Україна зможе продовжувати захищати себе».

«Британія, знову ж таки, як і в інших речах, лідирує з пакетом у 2,5 млрдфунтів стерлінгів та угодою про безпеку, угодою про співпрацю з президентом Зеленським та Україною», – сказав Шаппс.

Спецпредставниця США Пріцкер пояснила важливість економічної підтримки України

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що агресивна війна Росії представляє серйозну загрозу не лише для Києва, але й для Сполучених Штатів та Європи. Про це повідомляє The Hill.

Пріцкер розповіла, що відважні українські військові за допомогою США та понад 50 союзників та партнерів з усього світу витримали натиск Росії та повернули собі більшу половину територій, захоплених РФ, та значно погіршили військовий потенціал Москви.

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«Наша підтримка безпеки озброїла українців для захисту своєї землі та Європи, одночасно модернізуючи нашу оборонно-промислову базу вдома, роблячи нас більш готовими до будь-яких подій», – заявила посадовиця.

Вона також зауважила, що економічна стійкість становить ключовий принцип військових зусиль України, а взаємопов'язаність безпеки та економіки утворює подвійну спіраль в напрямку перемоги над Росією на полі бою.

Спецпердставниця США відзначила й важливість ухвалення Конгресом виділення фінансування на допомогу Україні.

«Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої держави, інтегрованої у ЄС та НАТО», – написала Пріцкер.

Monobank заявив про нову хакерську атаку

Увечері 21 січня, знову почалися збої в роботі застосунку Monobank. На банк вчергове здійснюють масштабні DDoS-атаки. Про це повідомив співвласник Monobank Олег Гороховський.

«Думаю на сьогодні Монобанк одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос», – йдеться у повідомленні.

Гороховський також подякував ІТ-команді, яка намагається відбити кібератаки на застосунок.

Головний конкурент Трампа знявся з виборів у США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив, що припиняє участь у перегонах за висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Про це він заявив у відео, опублікувавши його в X.

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«Якби я міг щось зробити для досягнення сприятливого результату, більше зупинок кампанії, більше інтерв'ю, я б зробив це. Але я не можу просити наших прихильників жертвувати свій час і ресурси. У нас немає чіткого шляху до перемоги. Відповідно, я сьогодні призупиняю свою кампанію», – сказав він.

ДеСантіс зазначив, що для ньго є абсолютно очевидним, що більшість республіканських виборців на праймеріз «хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс».

«Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або до перепакування, сформованого з перегрітого корпоративізму, який представляє Ніккі Хейлі», – додав він.