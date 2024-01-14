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Зеленський анонсував хороші новини щодо ППО

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський анонсував хороші новини щодо ППО
Зеленський повідомив, про нові безпекові гарантії для України
фото: Офіс президента

Президент у зверненні розповів про нові домовленості щодо виробництва зброї

Президент Володимир Зеленський наприкінці 690-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру у Швейцарії, перемовини з Румунією щодо безпекових гарантій для України, а також нові домовленості щодо виробництва зброї.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Кілька підсумків за цей день.

Сьогодні у Швейцарії відбувається нова зустріч радників лідерів держав щодо Формули миру. Це вже четверта така зустріч, і надзвичайно важливо, що кожна збирає більше учасників. Зараз представлені більше 80-ти держав та міжнародних організацій. І не тільки наші звичні партнери в Європі та Північній Америці, але й держави Латинської Америки, Африки, Азії, Океанії. Представницька зустріч. Вдячний кожному лідеру й кожній країні, які беруть участь у цій нашій спільній роботі і своєю участю підтверджують, що світовий порядок, заснований на правилах, обов’язково має бути відновлений – для всіх на землі, без виключень.

Господарі Росії думають, що вони нібито здатні насильством і терором, своєю брехнею й жорстокістю нав'язати якийсь інший, хижацький світовий порядок – без правил, без жодних гарантій безпеки. Саме таку їхню впевненість – впевненість убивць – ми зараз усі разом зменшуємо. Кожною зустріччю – заради нормального міжнародного права. Постійним розширенням нашої міжнародної роботи – на нові регіони, на нові держави. Новими домовленостями заради більшої безпеки. Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами. Я вдячний усім, хто в цьому допомагає.

Сьогоднішня зустріч у Швейцарії продовжує роботу, яка відбувалась під час зустрічей на Мальті, в Саудівській Аравії, в Данії. Очікую на детальний звіт нашої команди, команди України – щодо дискусій, які відбулись.

Сьогодні ж є продовження і в роботі щодо безпекових гарантій для України – почали перемовини з Румунією. Це вже девʼята держава, із якою ведеться така двостороння робота. Всі держави «Великої сімки» плюс Нідерланди, плюс Румунія. Буде більше. Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією. Ще раз вдячний Британії за першість і за дуже хороше, сильне наповнення угоди.

Загалом, перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання – дрони. Дронів буде більше. Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Памʼятаємо і про ракети, і про РЕБ – засоби радіоелектронної боротьби – буде більше. І незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії.

Україна має достатній потенціал, щоб пройти цей важкий шлях війни. Ми маємо потенціал, щоб обʼєднувати світ. Маємо потенціал перемогти. Головне – вірити у свої сили. Вірити в Україну. Я вдячний усім, хто з Україною та в Україні. Я вдячний усім, хто бʼється і працює, і волонтерить, і допомагає заради того, щоб Україна – жила.

Слава Україні!»

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 січня розпочне робочий візит до Швейцарської Конфедерації.

Також у швейцарському Давосі сьогодні, 14 січня, відбулася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української формули миру. Учасники заходу вже розглянули перші п'ять її пунктів. 

Відомо, що президент Володимир Зеленський 16 січня виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі. 

Теги: Нідерланди Румунія українці держава Володимир Зеленський Україна робота Місяць

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