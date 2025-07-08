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Переможець конкурсу на посаду голови БЕБ прокоментував рішення уряду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Переможець конкурсу на посаду голови БЕБ прокоментував рішення уряду
Цивінський набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії з добору директора Бюро економічної безпеки
скріншот з відео

Детектив заявив, що хоче з’ясувати, які «безпекові оцінки» стали підставою для його непризначення на посаду директора БЕБ

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський заявив, що рішення Кабінету міністрів не призначати його є незаконним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Цивінського у соцмережах.

Детектив заявив, що для нього «є принциповим питанням» з’ясувати, які «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення влади. Він переконаний, що рішення уряду не відповідає закону.

За словами Цивінського, він звернувся до уряду, конкурсної комісії та СБУ, щоб отримати всю необхідну інформацію. «Після отримання відповідних даних детально прокомунікую», – каже він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський прокоментував рішення уряду, який вирішив його не призначати
Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський прокоментував рішення уряду, який вирішив його не призначати
скріншот

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

За словами пресслужби уряду, рішення «повністю відповідає положенням» Закону України «Про Бюро економічної безпеки» та «забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ».

До слова, комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України очікує офіційного повідомлення від уряду після того, як Кабінет міністрів одноголосно вирішив відхилитися подання про призначення Олександра Цивінського.

Також повідомлялося, що Спілка українських підприємців стурбована ситуацією навколо непризначення директора Бюро економічної безпеки. Рішення не призначати Олександра Цивінського викликає занепокоєння у бізнесу.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

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Теги: Бюро економічної безпеки України Кабмін

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