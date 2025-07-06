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У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
Буданов зберіг посаду через підтримку міжнародних партнерів
фото: glavcom.ua

У червні намагались звільнити Буданова, розпочато справу проти Чернишова, а Кабмін готують до перестановки з Юлією Свириденко як новою премʼєркою

Червень ознаменувався кількома важливими політичними подіями, серед яких особливої уваги заслуговує невдала спроба звільнення керівника української військової розвідки Кирила Буданова. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання The Economist, посилаючись на власні джерела.

За даними журналістів, у владних колах тривалий час обговорювалася можливість ротацій на ключових посадах у секторі безпеки. Справа нібито доходила до серйозної ініціативи щодо звільнення Буданова, який, за оцінками співрозмовників видання, викликає неоднозначну реакцію в президентському оточенні – від захоплення його рішучістю до занепокоєння через самостійність.

Попри це, червнева спроба його усунення знову зазнала невдачі. The Economist відзначає, що причиною цьому могла бути і підтримка міжнародних партнерів України, зокрема США. Джерела припускають, що саме попередження з боку Білого дому могло стати фактором, який утримав ситуацію від радикальних змін.

Разом із тим у матеріалі зазначається, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має суттєвий вплив на кадрову політику у вищих ешелонах влади. Саме з його адміністрацією пов’язують спроби переформатування уряду та безпекових структур, хоча наразі ці процеси не завершено.

Також у червні відбулися ще дві події, які вплинули на розстановку сил у вищих ешелонах української влади.

23 червня стало відомо про корупційне розслідування проти віцепрем’єра Олексія Чернишова – колишнього голови «Нафтогазу», якого ще донедавна вважали одним з претендентів на пост глави уряду. Він став найвисокопоставленішим українським чиновником, якого коли-небудь офіційно звинувачували в корупції. Після появи інформації про справу, Чернишов деякий час перебував за кордоном – через службові відрядження в Європі, – чим, як зазначає The Economist, створив враження політика, що уникає повернення.

Паралельно в уряді загострилися розмови про зміну глави Кабінету міністрів. Джерела видання повідомляють про підготовку до можливої перестановки та просування кандидатури першої віцепрем’єрки – міністерки економіки Юлії Свириденко, якій лише 39 років. Її вже не вперше називають потенційною наступницею Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, у 2024 році у медіа вже ходили чутки, що в Офісі президента хочуть забрати в Кирила Буданова крісло очільника воєнної розвідки, а на його місце призначити «більш лояльну до влади персону». Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирався змінювати міністра оборони Рустема Умєрова і начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

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Теги: Кабмін політика розслідування влада Андрій Єрмак звільнення Кирило Буданов Олексій Чернишов Денис Шмигаль

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