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Масштабна схема: підпільне виробництво рідин для електронних сигарет викрито на Київщині (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Масштабна схема: підпільне виробництво рідин для електронних сигарет викрито на Київщині (фото)
У ході санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили майже 2 тис. літрів компонентів для виготовлення рідин
фото: Бюро економічної безпеки України

Потужності розміщувались на території помешкань та прилеглих до них приміщень в Обухівському районі Київщини

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області викрили нелегальну масштабну схему. Йдеться про виробництво рідин для електронних сигарет. Про це повідомила пресслужба БЕБ, інформує «Главком».

Слідство встановило, що група людей організувала повний цикл масового виробництва контрафактної продукції в спеціально обладнаних цехах на промисловому устаткуванні. Потужності розміщувались на території помешкань та прилеглих до них приміщень в Обухівському районі Київщини.

Правоохоронці з'ясували, що виробники пропонували широкий асортимент товару для заправки вейпів. Продукцію фасували у пластикові ПЕТ флакони. Готовий товар розповсюджувався по всій території України.

«У ході санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили майже 2 тис. літрів компонентів для виготовлення рідин, 245 літрів готової продукції, обладнання та фурнітуру для виробництва, комп'ютерне обладнання, мобільні телефони та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 8,5 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У ході санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили майже 2 тис. літрів компонентів для виготовлення рідин
У ході санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили майже 2 тис. літрів компонентів для виготовлення рідин
фото: Бюро економічної бехпеки

За ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України фігурантам загрожує до п'яти років ув'язнення з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення. Наразі правоохоронці встановлюють повне коло громадян причетних до незаконної діяльності. 

Нагадаємо, детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру керівнику підприємства за фактом ухилення від сплати податків. Бюро економічної безпеки виявило, що приватне підприємство впродовж тривалого періоду умисно ухилялось від сплати податку на додану вартість. Компанія надавала державним та комунальним установам послуги з ремонту житлових споруд та прибудинкових територій. Однак після отримання бюджетних коштів  не відображали господарські операції в податковій звітності.

До сдлва, кияни намагалися ввезти в Україну елітні годинники та прикраси на понад 12 млн грн, ховаючи їх в автобусі. Детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо двох мешканців столиці, які організували канал контрабанди з Варшави, приховуючи дорогі предмети розкоші, щоб уникнути сплати податків. 

Теги: виготовлення слідство Бюро економічної безпеки України Київщина Київ

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