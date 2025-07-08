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Уряд заблокував призначення голови БЕБ: конкурсна комісія чекає пояснень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Уряд заблокував призначення голови БЕБ: конкурсна комісія чекає пояснень
Уряд відмовився схвалювати подання про призначення Олександра Цивінського на посаду нового очільника Бюро економічної безпеки
фото з відкритих джерел

Конкурсна комісія очікує офіційного повідомлення та обґрунтування рішення Кабінету міністрів

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України очікує офіційного повідомлення від уряду після того, як Кабінет міністрів одноголосно вирішив відхилитися подання про призначення Олександра Цивінського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу комісії.

«Комісія дізналася про публікацію в телеграм-каналі «Уряд online» щодо рішення Кабінету міністрів України у контексті процесу відбору директора БЕБ. Наразі конкурсна комісія все ще очікує офіційного повідомлення та обґрунтування від Кабінету міністрів з цього приводу», – йдеться в повідомленні.

Комісія дізналася про рішення уряду з Telegram-каналу
Комісія дізналася про рішення уряду з Telegram-каналу
скріншот

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

За словами пресслужби уряду, рішення «повністю відповідає положенням» Закону України «Про Бюро економічної безпеки» та «забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ».

До слова, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.

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Теги: Бюро економічної безпеки України Кабмін

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