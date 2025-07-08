Призначення голови БЕБ. Бізнес звернувся до уряду з вимогою

За словами підприємців, очільник Бюро економічної безпеки – це ключова особа у комунікації між бізнесом і правоохоронною системою

Спілка українських підприємців стурбована ситуацією навколо непризначення директора Бюро економічної безпеки. Рішення не призначати Олександра Цивінського викликає занепокоєння у бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву підприємців

Як зазначили представники бізнесу, директор БЕБ – це ключова фігура у вибудові прозорого, конструктивного діалогу між бізнесом і правоохоронною системою. Водночас ефективне та неупереджене Бюро економічної безпеки – одна з фундаментальних передумов довіри до інститутів держави.

«Бюро економічної безпеки створювалося як єдиний аналітичний орган з економічною підслідністю, щоб припинити практику тиску на бізнес з боку кількох силових структур одночасно. Саме тому бізнес уважно стежив за конкурсом і розраховував, що його результат стане черговим кроком до перезавантаження Бюро – відповідно до закону, ухваленого у червні 2024 року. Цей закон передбачає прозору процедуру відбору з вирішальним голосом за незалежними експертами з міжнародним досвідом», – йдеться в заяві.

Згідно з умовами укладеного меморандуму з МВФ, Україна має завершити призначення нового директора БЕБ до кінця липня. У разі зриву термінів, країна ризикує втратити $5 млрд фінансової підтримки.

«Також затягування з призначенням керівника ускладнює фінансування роботи конкурсної комісії та може зірвати весь процес реформи. Спілка українських підприємців закликає уряд діяти відповідально та в межах чинного законодавства, дотримуючись як внутрішніх правил, так і міжнародних зобов’язань України. Бізнес-спільнота очікує призначення керівника БЕБ, обраного прозоро та професійно, у найкоротші строки», – кажуть підприємці.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на черговому засіданні розглянув подання комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду Олександра Цивінського. Уряд одноголосно ухвалив рішення звернутися до комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, відхиливши кандидатуру Цивінського.

Зазначалося, що Кабмін вивчив додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосувалися питань національної безпеки та містили відповідні безпекові оцінки. Так, члени уряду вирішили звернутися до комісії, аби вона повторно подала кандидатури, які «відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії».

За словами пресслужби уряду, рішення «повністю відповідає положенням» Закону України «Про Бюро економічної безпеки» та «забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ».

До слова, комісія з добору директора Бюро економічної безпеки України очікує офіційного повідомлення від уряду після того, як Кабінет міністрів одноголосно вирішив відхилитися подання про призначення Олександра Цивінського.

Як відомо, переможцем конкурсу на голову БЕБ став Олександр Цивінський. Конкурсант набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії. 23 червня відбувся перший тур голосування, за результатами якого конкурсна комісія відібрала двох кандидатів з 16 тих, які проходили співбесіди.